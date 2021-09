Far Cry 3 puede descargarse gratis para PC por tiempo limitado

Dentro de pocas semanas, Far Cry 6 llegará a consolas y PC. Aunque esta franquicia cuenta con el beneficio de ser en su mayor parte antológica, nunca está de más conocer las pasadas entregas para evidenciar cómo ha evolucionado en materia de narrativa y jugabilidad.

En paralelo a las rebajas de otoño en Ubisoft Store, la compañía francesa está ofreciendo completamente gratis una de las entregas más queridas de la franquicia: Far Cry 3. A continuación, detallaremos cómo pueden hacerse con este título de mundo abierto.

¿Cómo se puede descargar gratis Far Cry 3 para PC?

Primero que nada, los interesados en hacerse con la copia gratis de Far Cry 3 para PC deben tener una cuenta de Ubisoft Connect. Esta puede crearse gratuitamente haciendo click aquí. Una vez hecho eso, los jugadores solo deben seguir este enlace para reclamar el título.

¿Hasta cuándo podrá descargarse?

Esta promoción estará disponible desde las 8:00 AM del 7 septiembre hasta las 1:30 AM (hora local) del 11 septiembre. Una vez descargado, Far Cry 3 permanecerá en la biblioteca los usuarios de Ubisoft Connect para siempre. ¿A qué esperan para hacerse con este juego?

¿De qué trata Far Cry 3?

Como anteriores entregas, Far Cry 3 es un juego de disparos en primera persona ambientado en un mundo abierto. En los zapatos de Jason Brody (Gianpaolo Venuta), la historia lleva a los jugadores a las paradisíacas Islas Rook. Sin embargo, lo que debieron haber sido unas vacaciones inolvidables terminaron convirtiéndose en una pesadilla sin precedentes.

En medio del viaje, Jason y sus amigos son atrapados por los piratas liderados por Vaas Montenegro (Michael Mando). En su camino a ser vendido como esclavo, Jason logra escapar con ayuda de sus amigos y los nativos de las islas. Sin embargo, aún debe rescatar a sus amigos y su familia. Para ello, el protagonista deberá dejarse llevar por sus instintos más básicos.

A medida avancen en la campaña, los jugadores podrán conseguir un mayor arsenal de armas y personalizar las habilidades de Jason a través de tres árboles: Araña, Garza y Tiburón. Como si eso no fuera suficiente, el juego puede jugarse en cooperativo junto con otros 3 jugadores.

Fuente: Ubisoft Connect