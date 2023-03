Nosotros no somos muy fanáticos del quinto juego de esta saga de Ubisoft, como pueden darse cuenta en nuestra reseña y análisis a fondo, pero no cabe duda que es uno de los más populares de la serie y que esta noticia hará felices a muchos. Far Cry 5 recibió una actualización gratis que lo mejora a 60 fps en consolas de la nueva generación PS5 y Xbox Series, además habrá una prueba sin costo del juego.

¿Qué mejoras tiene la versión de Far Cry 5 para PS5 y Xbox Series?

Todos aquello que tengan este juego y lo inicien en una consola PlayStation 5 o Xbox Series X|S ya pueden descargar un parche de actualización gratis que les permite disfrutar de Far Cry 5 a 60 fps (cuadros por segundo) y con resolución aumentada a 4K. Esto último no aplica para Xbox Series S, en la que tendrá un máximo de 1080p.

En el siguiente video pueden ver cómo luce el juego con las mejoras mencionadas.

Esta actualización convierte el juego en una versión nativa para las nuevas consolas. Si juegan la versión de PS4 en PS5, no tendrá todas las mejoras.

¿Cuándo es la prueba gratis?

La otra noticia con la que celebramos el aniversario del juego es que podemos descargar y jugar Far Cry 5 completamente gratis entre el jueves 23 y el lunes 27 de marzo de 2023 en Xbox Series X|S, Xbox One, PS5, PS4 y PC (Epic Games Store y Ubisoft Store).

Una vez llegue el momento, deben buscar la versión de prueba en las respectivas tiendas digitales. Si desean comprar el juego, estará con un 85% de descuento.

Fuente: Ubisoft