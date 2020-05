Podremos jugar Far Cry 5 gratis durante el fin de semana

¿Siguen en cuarentena y no saben cómo pasar el tiempo durante el fin de semana? Ubisoft les tiene el plan perfecto y se llama Far Cry 5. Vamos a poder disfrutar de este popular título completamente gratis entre las 8:00 a.m. (hora de Colombia) del viernes 29 de mayo hasta las 3:00 p.m. del domingo 31. Ya podemos pre-cargar el juego.

Esta oferta, que está disponible solo para PC mediante la plataforma Uplay, es es el último ejemplo de las ‘muestras gratis’ que ha ofrecido Ubisoft durante la pandemia del COVID-19.

Far Cry 5 es un título de mundo abierto en el que enfrentamos a un agresivo culto religioso en Montana, Estados Unidos. Tenemos una gran libertad de acción para explorar el mapa y realizar las misiones en el orden que queramos. También tiene una gran cantidad de actividades opcionales, como pescar, cazar animales y encontrar búnkeres secretos.

Aunque no somos fanáticos de este juego debido a la torpe forma en que desarrolla su historia (pueden leer nuestra reseña aquí), no podemos negar que ofrece muchas horas de entretenimiento y resulta excelente para distraernos durante algunos días.

Además de esta oferta, la tienda digital de Ubisoft está ofreciendo grandes rebajas de hasta 80% de descuento en la saga Far Cry.

Fuente: Ubisoft