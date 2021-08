Far Cry 5: juega completamente gratis este fin de semana

¿Aún no han jugado Far Cry 5? En ese caso, esta es su oportunidad para viajar al condado rural de Hope en Montana (Estados Unidos) para detener a Joseph Seed y su culto de fanáticos religiosos. Por tiempo limitado, los usuarios de casi todas las plataformas pueden descargar y jugar Far Cry 5 sin costo alguno. Un excelente plan para pasar el fin de semana, ¿no creen?

Antes de ver todo lo que necesitan saber sobre esta promoción, recomendamos leer nuestra reseña del juego. También aconsejamos leer nuestra primera y segunda parte de nuestro análisis “A Fondo”. No olviden ojear nuestro esencial de la próxima entrega de la serie.

¿Por cuánto tiempo se podrá jugar gratis Far Cry 5?

Entre el 5 y 9 de agosto, Far Cry 5 puede descargarse y jugarse gratuitamente.

¿En qué plataformas estará disponible?

La prueba gratis de Far Cry 5 está disponible en PlayStation 4, Xbox One, PlayStation 5, Xbox Series X|S, Google Stadia y PC (vía Epic Games Store y Ubisoft Store).

Descuentos de Far Cry 5

De estar interesados en hacerse con el juego completo una vez concluya el fin de semana gratis, los jugadores pueden aprovechar los descuentos de hasta el 80% en Far Cry 5 y su pase de temporada. Estos descuentos estarán disponibles hasta el próximo 19 de agosto.

Cabe recordar que el progreso hecho en el fin de semana puede trasladarse al juego completo.

Fuente: página oficial de Ubisoft