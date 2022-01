Far Cry 6 (DLC) Pagan: Control – Impresiones

Nuestro viaje por las mentes perturbadas de algunos de los más carismáticos villanos de los videojuegos continúa. El segundo DLC de Far Cry 6 ya está disponible, se llama Pagan: Control y nos permite conocer más a fondo al estrambótico Rey de Kyrat que derrocamos hace varios años en Far Cry 4.

Igual que el anterior DLC, Vaas: Locura, ofrece una jugabilidad basada en ‘runs’ o partidas únicas, inspirada en el género ‘roguelike’. El problema es que esta forma de jugar no encaja tan bien a nivel narrativo con Pagan Min como sí lo hacía con Vaas Montenegro.

¿Cómo se juega Pagan: Control, el DLC de Far Cry 6?

En este DLC nos encontramos en una versión imaginaria de Kyrat, el escenario de Far Cry 4, existente dentro de la mente de Pagan Min. El ex dictador busca vivir una fantasía que le permita estar para siempre con su familia, pero una parte de su psique —que representa al tirano que fue en vida— no va a permitirlo. Si queremos deshacernos de él, tenemos que encontrar “la forma de ocultar nuestras fallas”: las tres partes de una máscara dorada.

El pequeño mundo abierto basado en Kyrat tiene tres áreas clave donde encontramos las partes de la máscara, pero no es fácil superarlas con la simple pistola y poca salud con la sque iniciamos. Lo mejor es explorar para desbloquear armas, zonas seguras y vidas extra. A medida que abrimos cofres y eliminamos enemigos ganamos “respeto” con el que podemos comprar mejoras permanentes para Pagan. Todo lo demás que obtengamos en una partida se perderá al morir.

Eso significa que, entre más partidas juguemos, más poderoso será el protagonista y tendremos más posibilidades de llegar hasta el final. También podemos cumplir algunas tareas opcionales para desbloquear equipo que Dani podrá usar en el juego principal.

El rey ha muerto, que viva el rey

En nuestras impresiones del anterior DLC, protagonizado por Vaas, explicamos que esta estructura basada en la repetición encajaba muy bien con el estado mental de ese villano y los temas que lo rodean. Sin embargo, este no es el caso en el DLC de Far Cry 6, Pagan: Control. La megalomanía y narcisismo del personaje no están bien representadas en la jugabilidad, pero se notan de otras maneras.

Esta representación de Kyrat está llena de estatuas e imágenes de Pagan que lo muestran como un ser divino. Los enemigos son versiones fantasmales de los miembros de la Senda Dorada, bañados en polvo de colores inspirado por el festival Holi. Esto encaja con la imagen que el protagonista tiene de sí mismo. A pesar de rarezas como la imagen de Pagan que se forma entre las nubes y una cascada que fluye hacia arriba, el mapa resulta bastante simple en comparación con el del DLC anterior, que estaba lleno de detalles increíbles y vistosos. También se siente más pequeño a pesar de ser más o menos del mismo tamaño. Eso se debe a la poca variedad de paisajes que ofrece.

A falta de una mejor narrativa ambiental, tenemos una gran cantidad de diálogos y misiones que profundizan en el pasado de Pagan Min. Podemos encontrarlos principalmente en eventos llamados ‘Alucinaciones’ y ‘Recuerdos’. Conoceremos la relación del villano con su padre cuando ambos eran parte de las Triadas de Hong Kong, su relación con Ishwari, Lakshmana y su visión de sí mismo. Aprendemos que a pesar de su vanidad, él odia su apariencia y se avergüenza de su bisexualidad. Pero sobre todo, el tirano es una representación de todas las crueldades y actos horribles que ha cometido en su vida. No se arrepiente de lo que hizo, pero desea desesperadamente ocultarlo para sentirse merecedor de estar de nuevo al lado de las personas que ama… que “supuestamente” ama.

Estos elementos hacen que Pagan Min sea un personaje más interesante y le pueden dar una nueva perspectiva a Far Cry 4 si lo volvemos a jugar. Pero no le dan un giro radical a la imagen que tenemos de él. Solo los fanáticos de ese juego y ese villano apreciarán al máximo lo que hace este DLC.

Vueltas y vueltas por Kyrat

Además de un mapa menos interesante visualmente que el anterior y una estructura que no encaja temáticamente con el protagonista, Pagan: Control tiene los mismos defectos que el DLC previo de Far Cry 6: puede resultar muy repetitivo.

Sí, la repetición es la base de este tipo de juegos con elementos de ‘roguelike’, pero la naturaleza de este DLC puede hacer que no sea especialmente divertido tras unas cuantas partidas, especialmente si tenemos que volver a realizar misiones largas como la de la prisión. Las zonas de interés no cambian de lugar y podemos terminar usando la misma “ruta óptima” con las mismas armas una y otra vez sin mucha variedad. Los coleccionables ocultos y tareas opcionales pueden darle algo de sabor extra, pero no dura mucho.

Los mayores niveles de dificultad tampoco hacen mucho para añadir variedad. Cambia poco y los enemigos se vuelven más fastidiosos al convertirse en ‘esponjas de balas’. Una vez desbloqueamos todos los lugares del mapa y terminamos una partida completa, lo cual puede tomar menos de una hora, ya hemos visto todo lo que tiene para ofrecernos narrativamente.

Este DLC tiene una última curiosidad. Podemos ver un final “secreto” en el que se revela un curioso vínculo entre Far Cry 4 y Far Cry 5. Es algo forzado, pero es una agradable sorpresa para fanáticos de ambos juegos.

Recomendamos Pagan: Control a los fanáticos del personaje y aquellos que disfrutaron del anterior DLC de Far Cry 6 y quieren algo similar. Entre los dos contenidos extra que tiene este juego, preferimos el de Vaas por el mayor carisma del personaje y su mapa con vistas más impactantes. Estaremos pendientes del último DLC, protagonizado por Joseph Seed, a ver si hace algo más interesante.

