Han pasado muchos meses desde que tuvimos nuestra última aventura con Dani Rojas rescatando a su amigo Chorizo en un divertido ‘crossover’ con Stranger Things, pero las cosas no han terminado para la liberadora de Yara. Ubisoft acaba de anunciar Lost Between Worlds un nuevo DLC para Far Cry 6 que nos llevará a un mundo imposible.

A continuación pueden ver el avance de esta nueva historia:

Como pueden ver, una noche relajada para Dani se convirtió en una pesadilla. Explorando la zona donde un misterioso meteorito impactó, es transportada a un espacio retorcido entre mundos acompañada de una forma de vida incorpórea llamada Fai. Si queremos regresar a Yara, tendremos que recolectar cinco fragmentos perdidos de la nave de su nueva amiga.

Para recuperar esas partes perdidas de la nave, participaremos en 15 niveles llamados ‘Rifts’ o ‘Portales’ en los que enemigos humanoides y cristalinos. Aunque no fue descrito como un ‘roguelite’ al estilo de los anteriores DLC, Ubisoft dice que » una experiencia única con «cada partida será una experiencia única».

La recompensa por completar este DLC será la poderosa armadura de Fai, que podremos usar en el menú principal.

¿Cuándo sale Lost Between Worlds, el DLC de Far Cry 6?

Podremos adquirir este DLC a partir del martes 6 de diciembre de 2022. Estará disponible para PS4, PS5, Xbox One, Series X|S y en PC a través de la tienda Ubisoft Store y Epic Games Store. También será parte del servicio Ubisoft+ y del ‘upgrade pass’ del juego.

Demo y nueva actualización

Además del DLC Lost Between Worlds, Far Cry 6 tendrá una demo a partir del 29 de noviembre de 2022 en todas las plataformas. Esta nos permitirá jugar la primera parte del juego, que se desarrolla en Isla Santuario. Junto a este llegó una nueva actualización que habilita la opción de Juego Nuevo+. Finalmente podemos comenzar de nuevo la aventura con todo nuestro equipo.

Por cierto, parece que la misión del juego que tenía como invitado especial a Danny Trejo desaparecerá el 16 de diciembre de 2022.

