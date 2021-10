Guía Far Cry 6: todo sobre las peleas de gallos

Para participar en el minijuego más curioso de este título, tienen que buscar gallos por todo Yara y entrar con ellos a un combate con un sistema de pelea que ha sido justamente comparado con Tekken. Vamos a revelar la ubicación de cada peleador, cómo ganar, cuáles son las recompensas y a qué se debe la controversia de las peleas de gallos de Far Cry 6.

Pero antes, queremos recomendarles dar una mirada a nuestra reseña de este juego.

Índice de contenidos

Dónde están todos los gallos en Far Cry 6

Los gallos especiales de Ubisoft Connect

Cómo ganar las peleas de gallos

Recompensas de las peleas de gallos de Far Cry 6

La controversia de PETA y Far Cry 6

¿Dónde están todos los gallos en Far Cry 6?

Aunque es posible conseguir un mapa con la localización de cada uno de los gallos dentro del juego, hay que comprarlo con créditos que cuestan dinero real. Tranquilos, no van a tener que gastar ni un solo peso porque aquí les vamos a decir dónde y cómo encontrar a todos los gallos de Far Cry 6.

Recuerden que cada gallo está guardado en una caja de madera. Pueden oír sus cacareos cuando se acerquen, pero también se pueden confundir con el sonido de gallinas cercanas. La pantalla de selección de personajes del minijuego les da una pista sobre dónde encontrar los gallos que todavía no tienen.

El Rato

Al lado de la arena de peleas de gallos en la finca Montero.

El Águila

En la cima de la montaña del Parque Serpentino.

Acero

En las afueras orientales del pueblo llamado Verdera.

El Dorado

Dentro del búnker al que entramos como parte de la Historia Yarana: ‘las espuelas de Gordito‘. Esta en el primer cuarto al abrir una puerta con la llave que encontramos en un cadáver.

Les recomendamos mucho hacer la misión completa. Es muy divertida.

Papacito

Dentro de la jaula de las aves en el Zoológico Castillo, al noreste del lugar.

El Pico

En la granja al sur del Jardín Botánico de Yara.

La Muerte Negra

En la parte sur de la granja que está al occidente del pueblo llamado Segunda.

El Fénix

Se encuentra en Barrial, en una granja de gallinas al sur de Villa Orquidea.

La Bestia Blanca

Al occidente de Esperanza, dentro de las residencias Casas del Lodo. Se puede encontrar como parte de la historia El último en salir.

El Huevo

Se encuentra dentro de las oficinas del PDP en La Joya (Cabo Mirador). Debemos entrar al edificio y buscarlo. Una de las entradas tiene un candado que podemos romper.

El Gallo Magnífico

Durante la Historia Yarana Todo que perder encontramos la llave de una casa de la región del Valle Fernando, donde tenemos que ayudar a varios campesinos. En el interior de la casa está el gallo. Recogerlo es requisito para completar esta misión.

Hermoso

En la región de Sierra Perdida, al occidente de las granjas de los Campos Savannah. Dentro de uno de los corrales.

La Bala de Plata

Al noreste de Costa Vacía, en la parte de atrás de un carruaje dañado en la Finca Álvarez.

Al encontrar los 13 gallos, desbloquearán el Logro/Trofeo Reclutagallos.

¿Cómo conseguir los gallos especiales?

Existen seis gallos más en el juego:

Rebelde: con los colores de los guerrilleros de Libertad

con los colores de los guerrilleros de Libertad Sargento Gallo: con los colores del Ejército de Yara

con los colores del Ejército de Yara El Dragón: parodia de Ryu, de Street Fighter

parodia de Ryu, de Street Fighter El Rival: parodia de Ken, de Street Fighter

parodia de Ken, de Street Fighter Toasty: parodia de Scorpion, de Mortal Kombat

parodia de Scorpion, de Mortal Kombat Frosty: parodia de Sub-Zero, de Mortal Kombat

Estos gallos no se pueden encontrar en ninguna ubicación del mapa de Far Cry 6. Son parte de tres paquetes de recompensas de Ubisoft Connect. Podemos acceder a este servicio desde el menú principal del juego y usar las monedas que ganamos completando desafíos para comprarlos.

¿Cuál es la ubicación de la arena de peleas de gallos en Far Cry 6?

Antes que nada, deben superar las misiones de introducción del juego y llegar a la base de Libertad, donde Clara les explicará cómo encontrar a las tres facciones: los Montero, Máximas Matanzas y las Leyendas del 67. Las peleas de gallos se encuentran en la finca de los Montero, por lo que hay que realizar las primeras tareas de esta línea de operaciones para encontrarlas.

Una vez encontrada la arena de las peleas, podemos continuar con otra linea de misiones y realizar un viaje rápido a la base de los Montero siempre que queramos participar del minijuego.

La ubicación de la arena de peleas de gallos en Far Cry 6 no dista mucho de la realidad del campo en muchos países latinoamericanos.

¿Cómo ganar las peleas de gallos?

Antes que nada, deben comprender que no hay diferencia mecánica alguna entre los gallos, así que pueden escoger tranquilamente a su favorito.

Existen cuatro tipos de ataques en el minijuego:

Corto alcance

Largo alcance

Ataque con salto

Supergallo

Los primeros tres se pueden realizar en cualquier momento. El supergallo solo se puede hacer cuando se llena la barra de furia recibiendo golpes o fallando los nuestros. Es un movimiento especial que causa mucho daño al rival.

Siempre es bueno comenzar un round con un ataque de largo alcance y luego esquivando los ataques que vienen. A partir de este momento, todo funciona como si estuviéramos jugando «piedra, papel, tijera». El ataque con salto del rival se puede interrumpir si estamos cerca y ejecutamos un ataque a corto alcance. Podemos evitar el ataque a largo alcance y contraatacar con un ataque son salto.

Cuando el rival falle un ataque, podemos usar dos ataques de corto alcance seguidos y luego esquivar lo que viene. Si tenemos cargado el supergallo, solo debemos usarlo si estamos a un par de pasos de distancia, preferiblemente como respuesta a un ataque fallido del contrario.

Si el rival queda lejos tras un ataque fallido, el ataque de largo alcance es la mejor opción. El ataque con salto es extremadamente dependiente de la situación.

¿Cuáles son las recompensas por ganar las peleas de gallos en Far Cry 6?

Esto es lo que obtenemos por ganar una pelea en cada nivel de dificultad:

Civil : 100 pesos yaranos y desbloquea la dificultad Guerrillero.

: 100 pesos yaranos y desbloquea la dificultad Guerrillero. Guerrillero : 300 pesos yaranos y desbloquea la dificultad Revolucionario.

: 300 pesos yaranos y desbloquea la dificultad Revolucionario. Revolucionario: 500 pesos yaranos y el amuleto Guantes de boxeo.

Además, ganar la primera pelea desbloquea el Logro/Trofeo En la cima de la jerarquía avícola.

Como pueden ver, no hay muchas recompensas ni razones para participar en este minijuego de Far Cry 6 más allá de obtener el Logro, el amuleto y disfrutar de su modo multijugador con amigos. Hay mejores opciones para ganar dinero, como las operaciones de bandidos. Revisen nuestra guía de consejos para aprender más al respecto.

¿A qué se debe la controversia por las peleas de gallos en Far Cry 6?

Igual que las corridas de toros, las peleas de gallos son abuso animal. A pesar de eso, hay países de Latinoamérica —incluyendo Colombia y Cuba, el país en el que está inspirado Far Cry 6— en los que es considerado una tradición cultural y se sigue practicando hoy en día. Las peleas de gallos incluso han formado parte importante de la literatura de nuestro país, siendo retratadas en obras como Cien años de soledad, de Gabriel Garcia Marquez, y El gallo de oro, de Juan Rulfo.

Muchos estarán de acuerdo en que, no importa si existe una tradición cultural al respecto, estas prácticas de violencia contra los animales deberían ser prohibidas. Algunos las defienden comparando su crueldad con la de la industria avícola, pero la solución no es prohibir ni permitir ambas, sino luchar para que las empresas de procesamiento de comida sean reguladas.

¿Qué tiene que ver esto con Far Cry 6? Hay quienes creen que representar las peleas de gallos en un juego como este es lo mismo que apoyar su existencia en la vida real. Esto no es necesariamente cierto y Ubisoft se tomó bastantes libertades en la forma como eligió mostrarlas. En este título, los gallos no mueren en los combates ni se lastiman seriamente. Además, presentarlo en un estilo de juego de peleas, con supermovimientos y barras de energía, hacen que parezca más una parodia que una representación honesta.

Entre las críticas que se hicieron, la que resonó con más fuerza fue la de PETA Latino. Esta organización solicitó a Ubisoft que reemplazara este minijuego por uno «que no glorificara la violencia hacia los animales.»

PETA es una organización radical que, muchas veces, termina haciendo el ridículo con sus críticas o haciendo daño a los mismos animales que dice proteger, pero hay algo de razón en su solicitud. Muchos piensan que la sola representación de esta clase de actividades ayuda a normalizarlas, no importa si son presentadas junto a elementos fantásticos.

Por lo pronto, es posible disfrutar de este minijuego y a la vez criticar y luchar por la abolición de las peleas de gallos en el mundo real. También es posible simplemente ignorarlas. Participar en las peleas de gallos no es obligatorio en Far Cry 6.