Far Cry 6: historia, fecha de lanzamiento, jugabilidad y más

¡Viva la revolución! Far Cry 6, la próxima entrega de la popular serie de juegos de mundo abierto de Ubisoft, nos ha prometido un escenario en el que podemos participar de una revolución latinoamericana en contra de un gobierno tiránico. Basados en nuestra experiencia con los anteriores juegos de la saga, podemos esperar muchos tiroteos, una variedad increíble de vehículos, escenarios que quitarán el aliento y mucha, mucha diversión.

A continuación van a encontrar toda la información sobre la historia, personajes, jugabilidad y fecha de lanzamiento que ha sido revelada sobre Far Cry 6. Este artículo será actualizado a medida que conozcamos más al respecto, así que les recomendamos agregarlo a los marcadores de su navegador y visitarlo regularmente.

¿Cuál es la historia de Far Cry 6?

El tráiler revelado durante el evento Ubisoft Forward, que se celebró el 12 de julio de 2020, nos dio una primera mirada a la trama del juego.

Antón Castillo es el dictador de un país latinoamericano llamado Yara, el cual se encuentra actualmente en medio de una revolución popular que pretende bajarlo del poder. Él está convencido de que sus acciones convertirán a Yara en un paraíso y va a mantener el orden como sea, incluso si eso implica oprimir a la población.

Un papel clave en la historia será el de su hijo, el pequeño Diego. Antón espera que su vástago siga sus pasos y se convierta en el próximo gran líder de Yara, pero el corazón del pequeño tal vez se dirija en otra dirección.

Tráiler de Jugabilidad de Far Cry 6

A continuación pueden ver un nuevo tráiler en el que, mientras se nos cuentan las reglas de nuestra «guerra de guerrillas» contra el gobierno de Castillo, conocemos cómo será la jugabilidad de Far Cry 6.

¿Quiénes forman parte del elenco?

Ese mismo tráiler reveló oficialmente —pues se había filtrado con anterioridad— al villano de turno: Antón Castillo. Él es interpretado por Giancarlo Esposito, famoso por sus roles en series como Breaking Bad, Better Call Saul y The Mandalorian.

Giancarlo Esposito

Por su parte, su hijo Diego es interpretado por Anthony Gonzalez. El comenzó su carrera cantando en el concurso El Factor X, pero saltó a la fama interpretando a Miguel en Coco, la película animada de Pixar.

Anthony Gonzalez

El personaje protagonista llevará por nombre Dani Rojas. A diferencia de la entrega anterior, tendrá voz, una personalidad bien definida y un trasfondo que le relaciona directamente con los eventos en Yara.

La versión masculina de Dani tendrá la voz de Sean Rey (Hemlock Grove, Betrayed) y la femenina será Nisa Gunduz (Designated Survivor). Pueden conocerla aquí.

Yara: el nuevo escenario

Yara es una isla tropical latinoamericana claramente inspirada en Cuba. De acuerdo a una entrevista de Gamespot con Navid Khavari, director narrativo de Far Cry 6, será el mapa más grande que hemos visto en la historia de la franquicia.

Su verticalidad jugará un papel primordial en la jugabilidad. Además de usar una enorme variedad de vehículos para recorrerla, también podremos montar a caballo

Los temas y la política de Far Cry 6

A pesar de la insistencia de Ubisoft en que sus juegos “no son políticos”. Sabemos bien que la saga Far Cry sí cuenta con temas con mucha carga política y cultural, sobre todo por el afán de poner los reflectores sobre carismáticos villanos y desarrollarlos en escenarios “exóticos”.

Far Cry 6 no será una excepción y sus mismos creadores han expresado que con este juego buscan explorar lo que significa una revolución:

“Todo viene de querer entender la idea de una ‘revolución’ y qué significa realmente. Comencé este juego hace cuatro años y, cuando comenzamos nuestra investigación, miramos la historia de las revoluciones guerrilleras. Llegamos a Cuba como inspiración y pudimos pasar un mes allí investigando. Nos emocionó la idea de una revolución guerrillera moderna. Cuando miras a cualquier revolución, estás mirando a la naturaleza de la resistencia, la opresión sistemática y el punto al que tienes que ser empujado para tomar un arma y arriesgar la vida por algo en lo que crees.” — Navid Khavari

Estos temas son muy relevantes en el mundo actual, en el que las protestas en todas partes del mundo se han vuelto un tema habitual. Sin embargo, juegos anteriores de Far Cry han sido criticados por trivializar estos temas o sacarlos de contexto. De hecho, en una entrevista con The Gamer, el director narrativo Navid Khavari dijo que, a pesar de haber hablado con verdaderos guerrilleros durante su investigación para el juego «no pretende hacer un comentario político al respecto».

Parece que no han aprendido la lección.

Amigos y armas

Far Cry 6 tendrá un sistema parecido al de ‘Especialistas’ de su predecesor entre sus sistemas de jugabilidad. Se llamará Amigos y permitirá que otros personajes nos acompañen en nuestra cruzada por la libertad.

El más llamativo de ellos es Chorizo, un adorable cachorro dachshund (perro salchicha) al que, tristemente, le faltan las patas traseras, pero lo compensa con una silla de ruedas.

Si compramos el juego anticipadamente, obtendremos una apariencia llamada ‘Libertad’ para este adorable canino.

También tendremos a Champaña, una agresiva pantera blanca que forma parte de uno de los paquetes de contenido extra.

En cuanto a las armas, las imágenes mostradas ya revelaron rifles y sub-ametralladoras, pero no llaman tanto la atención como el lanzallamas “Tostador” y el lanzador de discos curiosamente bautizado “Discos Locos”. ¡Podemos escuchar La Macarena mientras disparamos!. Solo podemos obtener este último si compramos Far Cry 6 anticipadamente.

¿Diego Castillo es Vaas, de Far Cry 3?

Poco tiempo después del lanzamiento del tráiler de Far Cry 6 surgió el rumor de que esta era una precuela de Far Cry 3 y que el pequeño Diego crecería para convertirse en Vaas Montenegro.

Las principales razones para creer esto es que tanto Vaas como Diego tienen una pequeña cicatriz en su ceja derecha. También se ha dicho que ambos son latinoamericanos, pero la verdad es que el origen del villano de las islas Rook no está completamente confirmado y podría ser malasio.

Meses atrás, el actor que interpreta a Vaas —Michael Mando— había sugerido que podría volver a interpretar a ese icónico personaje, lo que fortaleció la teoría.

Sin embargo, esto no funciona en el canon actual de Far Cry. El tercer juego revela que Vaas nació en 1985 y Ubisoft confirmó que la historia de Far Cry 6 se desarrolla en la actualidad. Parece que esta teoría está descartada.

Lo que sí resulta curioso respecto a Diego es que, en la portada del juego, el cuello de la camisa de su padre está ubicado de forma que pone unos cuernos sobre su cabeza. ¿Qué creen que signifique esto?

Ediciones especiales de Far Cry 6

Los coleccionistas tienen varias opciones a la hora de comprar Far Cry 6 cuando llegue su fecha de lanzamiento.

Edición estándar

Solo incluye el juego base Far Cry 6.

Edición Gold

Juego base

Pase de temporada con tres DLC de contenido nuevo.

Edición Ultimate

Juego base

Pase de temporada con tres DLC de contenido nuevo

Paquete de contenido «Cazador de cocodrilos»

Paquete de contenido «Expedición a la jungla»

Paquete de contenido «Vice»

Edición de Colección

Juego base

Pase de temporada con tres DLC de contenido nuevo

Paquete de contenido «Cazador de cocodrilos»

Paquete de contenido «Expedición a la jungla»

Paquete de contenido «Vice»

Caja de colección

Libro de arte

10 stickers

Réplica del lanzallamas Tostador

Caja metálica

Banda sonora

Llavero de Chorizo

Mapa de Yara

¡Ojo! Todo parece indicar que la edición de colección para consolas Xbox no incluirá el disco del juego, sino un código de descarga.

Fecha de lanzamiento de Far Cry 6 y plataformas

La fecha de lanzamiento de Far Cry 6 será el 7 de octubre de 2021. Llegará a Xbox One, Xbox Series X, PS4, PS5, PC, Amazon Luna y Google Stadia.