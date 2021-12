Far Cry 6: así es la misión de Danny Trejo que llegó junto a Blood Dragon

Cuando no está recorriendo las carreteras de Yara haciendo ‘cosplay’ de La casa de papel, Dani Rojas está ayudando al actor Danny Trejo a cocinar tacos en la nueva misión de Far Cry 6, que ya está disponible gratis para el juego junto con Blood Dragon. Este último puede ser descargado por los dueños del pase de temporada o comprado de forma independiente, pero la misión especial es gratis para todos.

Hablemos ‘Dani y Danny contra todo el mundo’.

Tras iniciar de nuevo el juego, recibiremos una llamada de Juan, que nos pedirá que ayudemos a su amigo Danny Trejo. Resulta que Dani es fanática de él y está muy emocionada de conocer al actor, que se encuentre en problemas con el ejército de Yara. Él quiere ayudar a las personas hambrientas del país regalando sus tacos, pero un ministro se obsesionó con robarle la receta.

En esta misión de Far Cry 6 tenemos que conseguir los ingredientes de los tacos y luego proteger a Danny Trejo de varias oleadas de enemigos mientras los cocina.

La verdad, es que esta misión es demasiado corta y su trama es bastante tonta. Se puede completar en unos 10 minutos. La gracia está en los diálogos entre Danny Trejo y Dani y en la recompensa. La moto Carne Grande es un excelente vehículo que cuenta con una ametralladora en el asiento del pasajero.

Tras reclamar la recompensa, una nueva operación especial será agregada a Far Cry 6 y podemos acceder a ella hablando con Lola en cualquier refugio. Su nombre es Managua y en esta colaboramos con Danny Trejo para hacer lo mismo que en las demás: recuperar el PG-240X y regresarlo antes que explote. La única diferencia es la presencia y ayuda del NPC, que cuenta con algunos diálogos especiales.

La verdad es que la misión Dani y Danny contra el resto del mundo y la nueva operación especial no valen mucho la pena. Además, si juegan en español, la voz de Danny Trejo no es la del actor. Si quieren más Far Cry, es una mejor opción recurrir a Blood Dragon.

Índice de contenidos de Far Cry 6 en GamerFocus:

Fuente: Far Cry 6