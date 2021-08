Far Cry 6: nuestro primer vistazo a Yara y la revolución de Libertad

Después de su anuncio oficial a mediados de 2020, Far Cry 6 se ha convertido en el lanzamiento más esperado de Ubisoft para el presente año. Gracias a constantes tráileres y comunicados, la información sobre el título de mundo abierto no ha escaseado. Ahora, faltando poco más de un mes para su lanzamiento, Ubisoft invitó a GamerFocus a una presentación de las primeras 5 horas del juego. No solo eso, ya que también tuvimos la oportunidad de entrevistar a Ben Hall y Stephanie Brenham —director del mundo y líder del equipo de programación 3D, respectivamente— sobre el proceso detrás de la creación de Yara.

A continuación, hablaremos de nuestras primeras impresiones de Far Cry 6 y las complementaremos con los comentarios provistos por los desarrolladores en Ubisoft Toronto.

Tras seleccionar la dificultad de la campaña —modo acción, que ofrece la experiencia clásica; y modo historia, diseñada para aquellos que no quieran preocuparse con el combate—, Far Cry 6 comienza en medio de la llamada “Noche de la Muerte”. Las fuerzas de Antón Castillo —el «Presidente» de Yara, interpretado por Giancarlo Esposito— recorren Esperanza, la capital de Yara, ejecutando a todo ciudadano sospechoso de insurrección. Dani Rojas, cuyo sexo puede elegirse al principio, decide escapar junto con Lita, una antigua guerrillera y amiga de la infancia. En medio de gritos y disparos, el par debe escabullirse de los soldados hasta llegar a un bote clandestino que los llevará fuera de Yara. Por desgracia, las cosas no terminan bien.

Tras encontrar el bote, Castillo ordena ejecutar a todos los presentes. Solo Dani se salva. Antes de fallecer, Lita le da un mapa para encontrar a la líder de la guerrilla Libertad: Clara García. Al llegar a la base de Libertad, Clara explica sus objetivos a Dani y le presenta los caminos de guerrilleros. Estas rutas están fuera del control de Castillo. Por ende, son ideales para emboscar a sus fuerzas y huir de ellas. Ben Hall también nos comentó que estos senderos van de la mano con la exploración. Servirán como guía a la hora de descubrir los secretos de Yara.

Sin embargo, Clara tiene un trabajo para Dani antes de que se ponga a explorar Yara. Debe encontrar al revolucionario Juan Cortez para que preste sus conocimientos a Libertad. Después de una sección de sigilo en el pueblo de Armonía, en la que podemos ver cómo sus habitantes son acosados por las fuerzas de Castillo, Dani encuentra a Cortez. Sin embargo, no está solo. Está acompañado por su cocodrilo Guapo, el primer acompañante que Dani podrá utilizar durante la aventura. A lo largo de la presentación también pudimos ver al perro salchicha Chorizo y el gallo de peleas Chicharrón. Por supuesto, no serán los únicos.

Luego de abrirse paso a través de los soldados de Castillo para volver al campamento, Juan introduce a Dani uno de los sistemas principales de Far Cry 6: Resolver. A través de este, Dani podrá utilizar diferentes materiales para modificar la munición, la boquilla y demás aspectos de sus armas. Por supuesto, los materiales más valiosos se encuentran en las locaciones más vigiladas. Tras completar unas misiones principales, este apartado es ampliado con la introducción del Supremo —una mochila-lanzamisiles que posteriormente puede personalizarse para realizar otras cosas— y la capacidad de crear armas poco ortodoxas.

Con ayuda de la guerrilla Libertad y otros aliados, los jugadores de Far Cry 6 deberán luchar contra la influencia de los Castillo destruyendo las plantaciones de Víviro y otros puntos de interés en Yara.

Con estas herramientas, Dani debe eliminar la presencia de Castillo de la isla. Esto implica destruir las plantaciones de Víviro, una planta que es la base de la única cura conocida para el cáncer y la fuente del poder de los Castillo. Lo que el «Presidente» esconde al mundo es que la producción de Víviro proviene de la explotación de humanos expuestos a químicos tóxicos.

Lo que vimos en materia de jugabilidad ofrece lo que se espera de la serie. La cantidad de actividades repartidas a lo largo de Yara —las cuales pueden afrontarse tanto con sigilo como en plan Rambo— y el amplio apartado de personalización ciertamente dejarán satisfechos a los que disfrutaron a anteriores entregas de la saga. Por supuesto, Far Cry 6 también gozará del multijugador en línea para dos jugadores. Desconocemos si habrá pantalla dividida.

A pesar de las mencionadas novedades en materia de jugabilidad, el aspecto de Far Cry 6 que se robo el espectáculo fue sin lugar a duda el diseño de Yara. No nos referimos exclusivamente a la forma en que incentiva la exploración por medio de la distribución de puntos de interés y señales visuales, sino cómo se siente como una nación genuinamente caribeña. Esto se ve reflejado en su arquitectura, geografía e incluso una banda sonora cargada de ritmos latinos.

En Far Cry 6, la lucha de Libertad comenzará en las zonas más rurales de Yara y llevará a Dani a los centros urbanos. Estos se distinguirán de otras locaciones de la franquicia por su verticalidad.

Ben Hall y Stephanie Brenham nos dieron a conocer que Ubisoft Toronto quería crear el mundo más ambicioso de la franquicia Far Cry. Aunque reiteraron la influencia de Cuba a la hora de crear la nación ficticia de Yara, no fue la única inspiración. También tomaron referencias de otras islas del Caribe y naciones latinoamericanas —entre las cuales se encuentra Colombia— a la hora de definir la fauna, la flora y la arquitectura de Yara. El objetivo era hacer que se sintiera como un lugar real, con su propia historia y costumbres.

“Estamos orgullosos de los mundos que creamos para los anteriores Far Cry. Todos son diversos, ricos e interesantes de explorar. Sin embargo, con Yara queríamos crear un mundo abierto que se sintiera como un país de verdad y eso influyó bastante en el diseño. Por ejemplo, esa filosofía conllevó a la creación de zonas urbanas dentro del mapa y la verticalidad en estas”. Ben Hall, director del mundo abierto de Far Cry 6

En lo que respecta a historia, Far Cry 6 hace mención de una revolución que se llevó a cabo en 1967. De hecho, Dani eventualmente conocerá a los héroes de dicha revolución: El Tigre, Lucky Mama y Lorenzo Canseco. También se encontrará con otros grupos que buscan derrocar a Castillo, pero cuya filosofía no se alinea con la de Libertad. Sin embargo, la historia de Yara no está exclusivamente conformada por revoluciones. Ben Hall nos reveló que será extensa y conoceremos más sobre Yara antes de la revolución de 1967 y el gobierno de los Castillo. Ciertos NPC y documentos repartidos por el mapa compartirán dicha información.

Todavía no podemos dar un veredicto final sobre Far Cry 6, pero la presentación de jugabilidad nos convenció de que tiene lo necesario para dejar satisfechos a los que busquen la acción típica de la franquicia y/o una aventura cargada de personalidad. Su elenco es una de sus fortalezas. En nuestro caso, quedamos con ganas de conocer más y no podemos esperar a que llegue el 7 de octubre para contarles más sobre la revolución. Hasta entonces, manténganse informados sobre todo lo que se ha revelado sobre el juego siguiendo este enlace.