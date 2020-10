Cyberpunk 2077 no es el único juego que no va a cumplir con la fecha de lanzamiento prometida. Nos enteramos que uno de los más esperados juegos de Ubisoft, Far Cry 6, también ha sido aplazado y que el mismo destino le depara a Rainbow Six Quarantine.

La revelación se dio en el más reciente reporte de ganancias de Ubisoft. Allí se mencionó, sin mucho alboroto, que ambos juegos saldrían a la venta el siguiente año fiscal, el cual comienza en abril de 2021. Este cambio parece sugerir que la empresa enfrentó algunos retos para mantener su agenda de lanzamientos a causa de la pandemia de COVID-19.

Se supone que la fecha de lanzamiento de Far Cry 6, sobre el que pueden leer todo lo que conocemos aquí, iba a ser el 18 de febrero de 2020 antes de ser aplazado. Ahora sabemos que le va a tomar unos meses más llegar a nuestras manos.

En el caso de Rainbow Six Quarantine, que había sido anunciado originalmente para 2020, no conocíamos específicamente su fecha de lanzamiento y se había mostrado muy poco de el. No muchos esperaban poder jugarlo realmente antes de que acabara el año. Por cierto, este será un ‘spin-off’ de Rainbow Six al estilo Left 4 Dead, en el que los operadores se enfrentarán a hordas de zombis.

De todos modos, no es como si Ubisoft se quedara sin lanzamientos para el presente año fiscal. Acaba de poner a la venta Watch Dogs: Legion y muy pronto llegarán Assassin’s Creed Valhalla e Immortals: Fenyx Rising.

Via: Polygon

Fuente: reporte financiero de Ubisoft