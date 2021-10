Podríamos limitar esta reseña a una simple oración: Far Cry 6 es un Far Cry más, y no hacer una análisis más a fondo del juego. Los conocedores de la serie entenderían perfectamente qué les espera. No es mentira, pues esta obra repite muchos de los sistemas de juego, clichés, fortalezas y defectos que han hecho popular a la franquicia.

Pero a pesar de lo mucho que se parece a sus predecesores, este juego intenta —y a veces logra— distanciarse de los peores pecados de la saga. También presenta una narrativa que ha madurado mucho desde el título anterior, aunque tal vez no lo suficiente.

El nihilismo que identifica a estos juegos, nos hizo temer que la aventura en Yara —una isla latinoamericana claramente inspirada en Cuba— nos iba a enojar más que entretener. Afortunadamente, no fue así.

Los nuevos sistemas de juego de Far Cry 6

Igual que los anteriores títulos de la saga, esta aventura en primera persona nos lleva a un mundo abierto absolutamente masivo. Tras superar la zona del tutorial, tenemos total libertad para ir dónde queramos. Yara está dividida en tres grandes zonas, cada una con su propia trama, pero podemos visitarlas en el orden que queramos e incluso ir avanzando en ellas de forma paralela. Eso no se diferencia mucho a lo visto antes.

Las principales diferencias de Far Cry 6 con sus predecesores están en el sistema de manejo del equipo. No hay un árbol de habilidades. Los objetos que recolectamos sirven para agregar diferentes características a las armas, como varios tipos de munición, silenciadores, miras, etc.

Por su parte, cada pieza de equipo puede cambiar la forma en que nos movemos, disparamos, sanamos y hasta recibimos daño. A esto le sumamos los diferentes acompañantes, animales con habilidades que complementan nuestro estilo de juego. Pueden leer más al respecto en nuestra guía de consejos para este título.

Estos nuevos sistemas permiten una gran variedad de aproximaciones tanto a los enfrentamientos como a la exploración. También hacen que los combates sean más estratégicos. Es buena idea elegir nuestro equipo, armamento y las características de éste basados en la combinación de enemigos a enfrentar, su número, debilidades y el tipo de armas y vehículos con los que cuentan.

Pero hay un problema. Far Cry 6 no tiene un sistema de ‘builds’. Cada vez que queremos cambiar nuestro estilo o aproximación a una situación, tenemos que ir al menú y seleccionar manualmente cada pieza de equipo y armamento. Peor aún, si queremos cambiar la forma en que funciona un arma o Supremo, debemos ir hasta una mesa de trabajo para modificarla. Estas constantes visitas al menú interrumpen fuertemente el ritmo del juego.

Otros sistemas nuevos —como las misiones de bandidos y operaciones especiales— son una buena fuente de dinero y los materiales que necesitamos para mejorar las armas, pero no aportan mucha profundidad narrativa o jugable. Es posible terminar el juego ignorándolos por completo. El multijugador se agradece, pero no hará que nadie reemplace Destiny 2 con este título.

El placer de explorar Yara

Aunque el tamaño del mapa de Far Cry 6 es abrumador, recorrerlo es todo un gusto. Nuestro movimiento parece un poco restringido al comienzo, sobre todo si estamos acostumbrados a la libertad de títulos como Breath of The Wild y Genshin Impact. Pero a medida que encontramos vehículos y descubrimos nuevas formas de avanzar nos quedamos encantados viendo la belleza de sus variados paisajes tropicales. Es uno de esos juegos en los que podemos pasar más tiempo en el modo foto que avanzando en la trama.

También hay una gran variedad de actividades. La liberación de bases, puestos de control y carreras son similares a lo visto en otros juegos. Pero las combinaciones de enemigos y diferentes aproximaciones que podemos tomar hacen que no resulten repetitivas. Por su parte, las Historias yaranas y Cacerías del tesoro ofrecen retos de plataformas y puzles muy diversos. También nos enseñan sobre la historia del país y sus habitantes.

Otro elemento que hace tan agradable explorar Yara es la diversidad de vehículos y la música que podemos escuchar en ellos. La banda sonora de Far Cry 6 llena el juego de canciones que harán las delicias de los fanáticos de la salsa, el reguetón y otros ritmos tropicales. Escucharemos desde la tradicional banda cubana Los Van Van hasta Camila Cabello, pasando por Celia Cruz, Gloria Estefan y Ricky Martin. También podemos sentir algo de orgullo colombiano al escuchar allí a Bomba Estéreo y a Fruko y sus Tesos.

Ya que hablamos de Colombia y Latinoamérica, hay que apreciar lo bien que capturaron la imagen de la región. No hay que conocer Cuba para sentirse como en casa recorriendo las ciudades, pueblos y campos de Yara. El contraste que vemos entre la pobreza extrema y lujosas obras de infraestructura reflejan bien lo que somos.

¿Los mejores personajes en un juego de Far Cry?

Aunque los villanos de la saga han resaltado desde la segunda entrega por su macabro carisma, los protagonistas no han sido más que entidades huecas sin personalidad (FC2 y FC5) o ilusos que se dejan manipular (FC3 y FC4). En Far Cry 6 tenemos como protagonista a Dani Rojas. Ella no solo tiene un excelente diseño, sino que goza de una gran personalidad, creencias ideológicas fuertes y una importante evolución a lo largo del juego.

Alicia Vélez, la actriz de voz de la versión en español latino —e hija de Humberto ‘Homero Simpson’ Vélez—, demuestra mucha intensidad en los diálogos de Dani y sabe dotarla de un tono humorístico cuando la situación lo amerita. A pesar de ser mexicana, tiene un delicioso acento cubano. No todos los personajes tienen la misma calidad en el doblaje —la versión masculina de Dani, por ejemplo—, pero la mayoría hacen un gran trabajo.

Lo más importante es que los personajes se alejan de los estereotipos culturales ofensivos tan comunes en otros juegos. Incluso aquellos que parecen un cliché, como la ‘drag queen’ Gilberto, tienen algo que los hace especiales e interesantes. También hay una importante representación trans que, aunque no es perfecta, trata bien el tema sin necesidad de tocarlo con guantes de seda.

Pero hay que hablar del villano. Es verdad que la representación de Giancarlo Esposito como Antón Castillo es impecable, pero pierde algo de fuerza con el doblaje de Gerardo Reyero (la voz de Freezer en Dragon Ball). No logra escapar de los clichés del “dictador tiránico”. Tiene un buen trasfondo y mucha personalidad, pero su nivel de maldad raya en lo caricaturesco. No hay grandes revelaciones sobre él, sus planes para Yara ni la droga Viviro. Su hijo Diego, que desde un comienzo se presentó como un personaje crucial para la historia, no resulta realmente relevante.

Las políticas de Far Cry 6

Viviendo en un país como Colombia, con una historia tan dolorosa y reciente sobre insurgencias armadas, no se puede negar que resulta impactante encontrar un juego como Far Cry 6, que glorifica tanto la imagen del guerrillero. Las historias de pueblos alzándose en armas contra gobiernos injustos en Latinoamérica resultan tan importantes como complejas.

Hay grupos que han logrado mejorar sus países, otros han fracasado dolorosamente y otros que se han vuelto tan tiránicos como los déspotas que destronaron. Con verdadera sorpresa reportamos que este título no se toma esto a la ligera. Presenta el tema de la lucha armada contra la tiranía con sus matices negativos y positivos.

Clara García, líder del grupo guerrillero al que pertenece Dani, sabe que no basta con derrocar a Castillo. Conoce los riesgos de sumergir el país en una violencia aún mayor. El experimentado Juan Cortez nos muestra el mundo en el que los “honorables guerrilleros” deben recurrir al apoyo de gobiernos extranjeros y actividades ilícitas para financiar la lucha.

Apreciamos especialmente la presencia de viejos guerrilleros pertenecientes a una revolución anterior y su desencanto al ver que el país cayó de nuevo en el fascismo pese a su sacrificio.

Far Cry 6 no abandonó locuras como un cocodrilo mascota ni un juego de peleas de gallos que se juega como Tekken . Eso causa una fuerte disonancia ludonarrativa en combinación con sus elementos más serios, pero no se puede negar que los desarrolladores hicieron la tarea a la hora de investigar los temas principales de su obra.

Far Cry 6 8.2/10 Nota Lo que nos gustó - No olvida los matices al hablar de un tema tan complejo como una revolución guerrillera.

- Una protagonista con mucha personalidad.

- Combates que exigen un buen nivel de estrategia.

- Las influencias latinoamericanas en el diseño de Yara. Lo que no nos gustó - No tiene un sistema de 'builds'.

- Lentas pantallas de carga en PS4.

- El villano decepciona un poco.

Far Cry 6. La falta de un sistema de 'builds', las demoradas pantallas de carga (en PS4) y algunos 'bugs' pueden ser bastante molestos y resulta una lástima que el villano no esté a la altura. Nos enamoramos de Dani Rojas, sentimos mucha emoción en los más intensos tiroteos y seguimos recorriendo los caminos de Yara —incluso después de ver el final— para buscar más objetos, participar en el nutrido contenido post-juego y, por supuesto, abusar del modo foto. Apreciamos el gran trabajo que hace en términos de representación. Ojalá Ubisoft aplique sus propias enseñanzas para acabar con la cultura tóxica dentro de sus oficinas.

Reseña hecha con una copia digital de Far Cry 6 para PlayStation 4 brindada por PlayStation Latinoamérica.