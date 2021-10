¿Cómo va su recorrido por Yara? ¿Ya derrocaron al dictador Antón Castillo? No importa si acaban de comenzar la aventura o si llevan varias decenas de horas recorriendo la isla, aquí les tenemos algunos consejos que les van a servir de guía para las armas, acompañantes, el combate y uso de menús mientras juegan Far Cry 6.

¿Qué armas llevar al combate?

Este juego permite llevar hasta cuatro armas en la rueda de acceso rápido. Tres principales y una pistola. En anteriores juegos la decisión era fácil: una ametralladora para uso general, escopeta para encuentros cercanos y un rifle de francotirador para acabar con enemigos desde lejos.

En Far Cry 6 la decisión no es tan sencilla, pues también tenemos que tener en cuenta los tipos de munición. Las balas semi blindadas harán más daño a los enemigos comunes, pero deben usar balas de perforación de armadura contra los enemigos más protegidos y que llevan casco.

Nuestra recomendación es la siguiente: lleven dos armas de ráfaga, una con munición semiblindada y otra con perforación de armadura. La tercera arma debe ser un rifle de francotirador con perforación de armadura. Esta táctica les permitirá cambiar rápidamente sus armas adecuándose a la mayoría de enemigos que van a encontrar.

Si su aproximación es sigilosa, les recomendamos llevar dos rifles de francotirador, uno con munición semiblindada y otro de perforación de armadura, junto con un rifle o ametralladora de un solo tiro con perforación. Las tres deben tener silenciadores, estos los pueden equipar en la mesa de trabajo.

No teman volver al menú si la batalla da un giro

¿Saben cuál es uno de los consejos nos gustaría darle a Ubisoft para que mejoren Far Cry 6? Que incluyan ‘builds’ de equipo. La combinación de las capacidades de cada arma y las partes de equipo se prestan para una gran variedad de estilos de juego. Si planean bien las cosas, pueden defenderse contra todo tipo de daños, mejorar la sanación, ser más sigilosos, potenciar el daño con cierto tipo de armas o aumentar su velocidad. El problema es que cada vez que quieran cambiar de estilo de juego, tienen que cambiar manualmente cada parte del equipo, armas de la rueda rápida y el acompañante.

Si comienzan una batalla de forma sigilosa y son descubiertos, es buena idea entrar al menú para cambiar equipo y armamento de forma que se adecúe a la nueva situación. Es verdad que esto rompe el ritmo del juego, pero resulta muy conveniente.

¿Cómo conseguir más curaciones en Far Cry 6?

La salud de Dani se restaura automáticamente, igual que su capacidad para curarse. Pero esto tal vez no sea suficiente para los combates más intensos.

Hay otras formas de curación en el juego, como usar la ayuda del acompañante Chorizo, pero la más efectiva es la Jeringa de curación, un artefacto que pueden agregar a los Supremos y usar como si fuera una granada bomba molotov.

En la mesa de trabajo debemos elegir el Supremo que usarán cuando necesiten curarse —aunque recomendamos que todos las tengan— y agregar la modificación ‘jeringa de curación’ a su arsenal.

Resaltar los objetos coleccionables

Yara está llena de toda clase de objetos y materiales útiles para la aventura. Sin embargo, es fácil perderlos de vista. Hay equipo que facilita la tarea de recoger todo marcando dónde está tras las paredes, pero hay una solución más sencilla.

Otro de los mejores consejos que le podemos dar a los jugadores de Far Cry 6 es que vayan al menú de Sistema, Opciones, Preajustes, Visual y activen la opción, “Contorno de recolección”. Así no se perderán ni un solo cofre.

Contruyan primero primero la instalación ‘Red de escondites’.

En Far Cry 6 hay tres grandes campamentos —pertenecientes a los Montero, Máximas Matanzas y las Leyendas—y en cada uno de ellos pueden construir dos instalaciones al hablar con el capataz.

No importa cuál de los tres visiten primero, la Red de escondites debe ser la primera instalación que deben construir. Allí no solo pueden comprar mapas que revelarán puntos de viaje rápido en zonas del mapa que no han explorado, sino que les dará el traje volador.

Con este nuevo equipo no solo pueden arrojarse de zonas elevadas del mapa para planear por los aires, sino que tendrán acceso al “salto aéreo” a los puntos de viaje rápido. Es la forma más fácil y rápida de moverse por el mapa… a menos que enstén en zonas donde no hayan destruido la artillería antiaérea.

De hecho, destruir de inmediato los cañones de artillería antiaérea y recoger el uranio empobrecido que siempre habrá a sus alrededores es uno de los mejores consejos que les podemos dar a los jugadores de Far Cry 6. Eso hará mucho más sencilla y divertida la exploración.

Consigan el lanzamisiles ‘En Órbita’

¿Apareció un helicóptero o un tanque en medio de un combate? Nada que un disparo de Exterminador, el primer Supremo que consiguen en el juego, no pueda solucionar. ¿Pero qué pasa si estos llegan cuando no tienen la carga del Supremo llena?

En estos casos los lanzacohetes son la mejor herramienta y no hay uno mejor que ‘En Órbita’. Lo pueden encontrar en la cacería del tesoro ‘Valentía líquida’. Para completarla y obtener esta recompensa deben visitar la cervecería Star Rocket. Encuéntrenla siguiendo la guía de este mapa de Far Cry 6.

Aquí deben girar las tres válvulas y activar los tanques de licor para que exploten y abran un agujero en el techo que pueden alcanzar con el gancho.

¿Que hace tan bueno a En Órbita? Además de ser uno de los lanzacohetes que más daño causa en el juego, puede lanzarlos de forma teledirigida. Solo tienen que mantener la mira sobre el objetivo hasta que se vuelva verde y disparar. Aparte del Supremo Exterminador, no hay nada que acabe tan rápido con un helicóptero.

Los caballos son para las trochas guerrilleras

Inicialmente es posible preguntarse cuál es la utilidad de los caballos. Cualquier vehículo es más rápido y además permite escuchar la radio mientras manejan. La respuesta es: para recorrer los caminos de guerrilleros.

Estas rutas través de las montañas y selvas son muy pequeñas para los carros. Manejar uno a través de ellas es posible, pero pasarán más tiempo usando la reversa y reacomodando el vehículo que avanzando. Además, usar una cuatrimoto allí es un accidente seguro. Los caballos son mucho más manejables en estas rutas. Además, así evitarán los puestos de control y la artillería antiaérea.

Guía de los acompañantes adecuados para Far Cry 6

Es tan agradable recorrer el mapa con el acompañante animal favorito que no queremos decirles que abandonen a su cocodrilo o perro de confianza, pero la verdad es que cada animal es preferible para circunstancias específicas. Pueden cambiar de acompañante en cualquier momento para acomodarse a cada caso.

Cocodrilo: cuando no quieren cuidar la mascota (revive solo)

Chorizo: para situaciones de sigilo

Boom Boom: para recorrer el mapa, especialmente zonas con animales agresivos.

Chicharrón: para el combate

Oluso: para el sigilo

K-9000: para identificar cámaras y alarmas en bases enemigas

Champagne: para conseguir dinero

Guía para conseguir dinero en Far Cry 6

Aunque hay muchas fuentes de monedas en el juego, a veces se pueden quedar cortos en pesos para comprar el equipo que necesitan. En esos casos, estos son los consejos que les podemos dar para conseguir dinero en Far Cry 6.

Operaciones de Bandidos: algunas de estas miniaventuras de texto pueden proporcionar varios miles de pesos yaranos a la vez. Solo tienen que elegir una operación que tenga dinero como recompensa, escoger el líder más adecuado (comparen sus habilidades y las recomendadas para la misión) y esperen unos minutos hasta que puedan dar órdenes. Algunos de los tres objetivos de cada paso de la operación pueden dar pesos extra.

algunas de estas miniaventuras de texto pueden proporcionar varios miles de pesos yaranos a la vez. Solo tienen que elegir una operación que tenga dinero como recompensa, escoger el líder más adecuado (comparen sus habilidades y las recomendadas para la misión) y esperen unos minutos hasta que puedan dar órdenes. Algunos de los tres objetivos de cada paso de la operación pueden dar pesos extra. Peleas de gallos : ya que las operaciones de bandidos adecuadas no siempre están disponibles, ganar una pelea de gallos en la dificultad más alta puede premiar con 500 pesos yaranos. No es mucho, pero las peleas se resuelven rápidamente. Pronto presentaremos una guía en GamerFocus sobre cómo conseguir gallos y ganar estos combates.

: ya que las operaciones de bandidos adecuadas no siempre están disponibles, ganar una pelea de gallos en la dificultad más alta puede premiar con 500 pesos yaranos. No es mucho, pero las peleas se resuelven rápidamente. Pronto presentaremos una guía en GamerFocus sobre cómo conseguir gallos y ganar estos combates. Usen el equipo de la franja de Miami: equipar los pantalones y el reloj de este set junto a la acompañante Champagne, que tienen si compraron una de las ediciones especiales del juego, puede ayudarles a conseguir más dinero al acabar con enemigos y recargar sus armas.

Siempre encárguense primero de las alarmas y cámaras de seguridad

Este es uno de esos consejos que los veteranos de Far Cry no necesitan, pero no sobra recordarlo. Antes de adentrarse en una base o puesto de control enemigo, es buena idea usar un disparo de rifle de francotirador con silenciador para acabar con cada una de las alarmas y cámaras de seguridad.

Algunas de ellas están blindadas, así que debemos acercarse para desactivarlas manualmente o sabotearlas con el equipo especial ‘Banda de técnico’. La pueden comprar a la reclutadora de los Bandidos en la instalación de campamento respectiva.

Algunas bases tienen un centro de control desde el que pueden desactivar todo el equipo de seguridad al mismo tiempo. Eso sí, llegar hasta este sin que los detecten no será tarea fácil.

Cómo cambiar la apariencia del equipo

Como suele suceder, si equipan lo que necesitan, pueden lucir como verdaderos payasos. Afortunadamente Far Cry 6 permite intercambiar la apariencia de cualquier pieza de equipo con otra del mismo tipo que tengamos como si se tratara de ‘transmog’.

Para hacerlo, solo deben entrar al menú de equipo, poner el cursor sobre la pieza equipada y presionar el botón indicado para ‘Inspeccionar’, luego seleccionen el botón en la parte inferior izquierda para ‘cambiar apariencia’.

Por alguna razón, muchos jugadores suelen pasar por alto esta opción. Recuerden que también pueden cambiar la apariencia de armas, vehículos y acompañantes.

Usen el mapa interactivo de Yara

¿Necesitan algo que todavía no está marcado en el mapa del juego? Entonces este mapa oficial de Ubisoft les puede resultar útil.

Lo único malo es que no indica la localización de los gallos ni de las memorias USB con música. ¿Será porque esos mapas se deben comprar con dinero real dentro del juego? Sí, es por eso.

Sigan pendientes de GamerFocus, pues en el futuro encontrarán consejos, una que otra guía y la esperada reseña de Far Cry 6. Mientras tanto, ¿ya saben cómo encontrar el final secreto al comienzo del juego?