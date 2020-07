A pesar de que la sorpresa fue arruinada por la prematura filtración de Far Cry 6 en la PlayStation Store de Hong Kong, eso no impidió que los fanáticos de la franquicia y jugadores curiosos se entusiasmaran ante el anuncio realizado al final de Ubisoft Forward. Si bien la compañía francesa no reveló jugabilidad ni las novedades que introducirá esta entrega, un tráiler cinematográfico presentó al antagonista principal y la premisa del próximo Far Cry.

¿De qué trata la historia?

Tal como sugería la filtración, la historia de Far Cry 6 pondrá a los jugadores en los zapatos de Dani Rojas: un/a miembro de la guerrilla que lucha por la liberación de la nación ficticia de Yara. Cuba fue una directa inspiración en su diseño. El antagonista será Antón Castillo —interpretado por Giancarlo Esposito—, el dictador de Yara. El tráiler también deja ver a su hijo y futuro heredero del título «Presidente»: Diego, interpretado por Anthony Gonzalez.

A través de una breve y tensionante interacción entre padre e hijo, Ubisoft deja ver que Antón es un hombre pragmático y carismático. Está decidido a hacer su país un paraíso terrenal y mantener el orden, incluso si eso implica oprimir a la población. Los métodos a los que tenga que recurrir no importan. Sin embargo, uno de los aspectos que define su carácter es su relación con Diego. Antón espera que su hijo siga sus pasos y se convierta en el «Presidente».

Si bien el tráiler no muestra jugabilidad, Navid Khavari —director narrativo de Far Cry 6 y pasadas entregas— ha dado a conocer que este será el primer juego de la franquicia que gozará de una capital explorable. A diferencia de otras locaciones en la serie, ésta gozará de un diseño más vertical. Por supuesto, este modificará la conocida jugabilidad de Far Cry.

¿Qué contienen las ediciones especiales?

Far Cry 6 estará disponible a partir del 18 de febrero de 2021. Ya puede reservarse para PS4, Xbox One, PC, PS5 y Xbox Series X. Aquellos que lo hagan recibirán el paquete libertad. Este contiene el traje libertad para el perro salchicha Chorizo y Discos Locos, un arma que lanza discos. Todos estos contenidos están incluido en las siguientes ediciones especiales:

Edición de oro – Incluirá el juego base y el pase de temporada.

– Incluirá el juego base y el pase de temporada. Edición definitiva – Incluirá el juego base, el pase de temporada y el paquete definitivo. Este incluirá los paquetes expedición de la Jungla, Cazador de Cocodrilos y Vicio.

– Incluirá el juego base, el pase de temporada y el paquete definitivo. Este incluirá los paquetes expedición de la Jungla, Cazador de Cocodrilos y Vicio. Edición de coleccionista – Incluirá el juego base; el pase de temporada; el paquete definitivo; una réplica de 72cm de Tostador, un lanzallamas dentro del juego; las instrucciones para armar susodicha réplica; una caja de colección; una caja metálica para el juego; un libro de arte de 64 páginas; un conjunto de 10 stickers; un llavero de Chorizo; un mapa; y la banda sonora.

