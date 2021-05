Hace un año, Ubisoft reveló oficialmente Far Cry 6. Aunque no dio a conocer mucho, el tráiler de anuncio presentó al antagonista del juego: Antón Castillo, interpretado por Giancarlo Esposito. El adelanto también presentó a su hijo y futuro heredero del título «Presidente»: Diego, interpretado por Anthony Gonzalez. Sin embargo, incluso si el director creativo Navid Khavari reveló algunos detalles, el video no reveló jugabilidad alguna.

Ahora, tras una larga espera, Ubisoft finalmente ha presentado la anhelada jugabilidad de Far Cry 6 a través de un directo. No menos importante, también ha revelado la fecha de lanzamiento de Far Cry 6. A continuación, listaremos todo lo que se reveló en la transmisión.

¿Cuándo será la fecha de lanzamiento de Far Cry 6?

La fecha de lanzamiento de Far Cry 6 será el próximo 7 de octubre.

¿Quién es la protagonista de Far Cry 6?

La protagonista de Far Cry 6 es Dani Rojas, una huérfana cuyos padres fueron asesinados por el régimen de Antón Castillo. Decidida a vengarse, Dani se une a la guerrilla Libertad. Bajo el ala de Juan Cortez, un revolucionario con un pasado misterioso, Dani aprende lo básico de ser una guerrillera. Sin embargo, ¿todo eso bastará para liberar a la nación de Yara?

¿Cómo será la jugabilidad de Far Cry 6?

Aunque similar a la de sus antecesores, la jugabilidad de Far Cry 6 gozará de varias novedades. La guerrilla Libertad operará en múltiples campos secretos repartidos a lo largo de Yara. En estos, Dani podrá reabastecerse, entrenar, personalizar su vehículo e incluso jugar dominó.

Las mecánicas de sigilo también serán ampliadas. Si bien los jugadores podrán seguir optando por el «plan Rambo», no siempre habrá que recurrir a la violencia. Siempre y cuando mantenga oculta su arma, Dani podrá recorrer Yara sin llamar la atención de sus enemigos. También podrá mentir y sobornar a oficiales del régimen para evitar enfrentamientos innecesarios.

Otra novedad de Far Cry 6 es que será el primer juego de la serie que gozará de una capital explorable. A diferencia de otras locaciones, esta poseerá un diseño más vertical. Sin embargo, esta zona estará bajo el control total del régimen de Antón Castillo. Algunas veces, podrá recorrer la ciudad sin necesidad de derramar sangre. Otras, no tendrá más opción que luchar.

Aunque Dani tendrá acceso a armas normales, estas serán escasas. Por ende, deberá ser recursiva. A partir de chatarra y otros recursos, la protagonista podrá crear toda clase de armas para enfrentar a sus enemigos. Como si no fuera suficiente, podrá equiparse con una mochila Supremo. Creadas por Juan Cortez, estas mochilas cuenta con una habilidad única que facilitará hacer frente al ejército de Castillo. No obstante, esta tendrá un tiempo de recarga.

Como si no fuera suficiente, los jugadores podrán personalizar su estilo de juego a través de piezas de equipamiento. A esto último también contribuyen los Amigos, compañeros controlados por la IA que ayudarán a Dani. Por el momento, Ubisoft solo ha revelado a Guapo —el cocodrilo de Juan Cortez— y Chorizo. Este perro salchicha servirá como distracción, sobre todo al emplear sigilo. Es probable que Ubisoft anuncie más aliados en los próximos meses.

Opciones de accesibilidad

Desde su lanzamiento, Far Cry 6 contará con múltiples opciones de accesibilidad. Estas no se limitarán a la presentación gráfica y sonora, sino que incluirán personalización de controles y demás aspectos. Para ver todas las opciones de accesibilidad, basta con seguir este enlace.

Para saber todo lo que se ha revelado sobre Far Cry 6, basta con seguir este enlace.

Fuente: Far Cry 6 – Revelación Mundial del Gameplay