No es ninguna sorpresa descubrir que Ubisoft estaría trabajando en una nueva entrega de su popular serie de juegos de disparos de mundo abierto, pero si lo que informamos a continuación resulta ser cierto, el proyecto estaría partido en dos. Una reciente filtración sugiere que Ubisoft no solo está trabajando en Far Cry 7, sino en un ‘spin-off’ multijugador con un escenario ya definido.

De acuerdo a un reporte publicado por Insider-Gaming, ambos proyectos eran inicialmente parte del mismo juego, pero cuando el director Dan Hay abandonó Ubisoft Montreal para encargarse del nuevo juego de supervivencia de Blizzard, los planes cambiaron radicalmente.

La filtración asegura que Far Cry 7, conocido por ahora como Proyecto Blackbird, sería una experiencia para un solo jugador al estilo de anteriores juegos de la saga. Por su parte, el ‘título ‘spin-off’ multijugador de Far Cry —Proyecto Maverick— sería un juego multijugador de extracción al estilo de Escape from Tarkov o el modo DMZ de Call of Duty: Warzone 2.0.

¿Cuál sería el escenario de Far Cry 7?

La filtración sugiere que el ‘spin-off’ multijugador de Far Cry se desarrollaría en Alaska.

Aunque los detalles sobre Far Cry 7 son aún más escasos, es bastante posible que se desarrolle en Alaska igual que el ‘spin-off’, pero esas son solo suposiciones. Tampoco conocemos nada sobre una posible fecha de lanzamiento.

Las imágenes de este artículo son fotos reales de Alaska y no se supone que representen cómo luciría el juego.

Fuente: Insider-Gaming