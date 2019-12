By

El último gran anuncio de The Game Awards 2019 fue uno que ciertamente no vimos venir. Vin Diesel y Michelle Rodriguez subieron a la tarima no solo para revelar el ganador del premio Juego del Año, sino para mostrarnos el primer tráiler de un nuevo título que ambos protagonizan.

Fast & Furious Crossroads será un juego de acción enfocado en participar de robos vehiculares, tal como vimos en las primeras películas de la saga. Además del modo historia, también tendrá un modo multijugador.

La trama de este título, desarrollado por Slightly Mad Studios en colaboración con Bandai Namco Entertainment, será parte de la continuidad de las películas Rápido y Furioso. Contará con la participación de actores de esta. Vin Diesel, Michelle Rodriguez y Tyrese Gibson interpretarán de nuevo a Dominic Toretto, Letty y Roman. Se les unirán Sonequa Martin-Green (Star Trek: Discovery, The Walking Dead) y Asia Kate Dillon (John Wick 3: Parabellum).

Podremos jugar Fast & Furious Crossroads en mayo de 2020, el mismo mes que supuestamente veremos Rápido y Furioso 9 en los cines. Se pondrá a la venta para PlayStation 4, Xbox One y PC.

Esta es una muestra más de los intentos de Universal Pictures de convertir a Rápido y Furioso en una franquicia al nivel de los grandes universos cinematográficos.

Fuente: canal oficial de Fast & Furious: Crossroads en YouTube