Todavía no nos hemos recuperado de la decepción causada por el videojuego Rápidos y Furiosos: Encrucijada (cuya reseña pueden leer aquí). A pesar de contar con parte del elenco original y una historia digna de la saga de películas, tenía terribles problemas que no lo hacían divertido. Pero el mundo de Dominic Toretto regresa a las consolas y PC con Fast & Furious Spy Racers: Rise of SH1FT3R.

Este videojuego no está basado realmente en las películas, sino en la serie animada Rápidos y Furiosos: espías al volante, cuyas cuatro temporadas se pueden encontrar en Netflix. Esta cuenta la historia de Tony Toretto. Él es el joven sobrino de Dom, contratado por el gobierno para servir de espía en un circuito de carreras clandestinas controlado por una organización criminal llamada SH1FT3R.

Como cabe esperar, Fast & Furious Spy Racers: Rise of SH1FT3R es un juego de conducción. Igual que la serie en que se inspira, no le importa mucho el realismo. Vamos a participar en carreras ‘tipo arcade’ en la que vamos a usar habilidades a lo Mario Kart para ganar ventajas. El objetivo es impedir que SH1FT3R se quede con el poderoso vehículo de alta tecnología que entregarán al ganador.

Fast & Furious Spy Racers: Rise of SH1FT3R llegará en noviembre a PlayStation 4, Nintendo Switch, PC y plataformas Xbox. Será lanzado por Outright Games. Esta es una distribuidora que se está especializando en títulos de bajo presupuesto basados en franquicias populares como Jumanji, Transformers y ahora el nuevo videojuego Rápidos y Furiosos.

Fuente: canal oficial de Outright Games en YouTube