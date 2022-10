Durante el Nintendo Direct del pasado 13 de septiembre nos enteramos que, casi un después de un quindenio desde su lanzamiento original para Nintendo Wii, la cuarta entrega de la saga de fantasmas fotogénicos de Koei Tecmo finalmente llegará a occidente. Ya sabemos cuándo sale a la venta Fatal Frame 4: Mask of the Lunar Eclipse, para cuáles consolas, qué bonus incluirá la versión digital deluxe y qué recibirán quienes precompren el juego antes de la fecha de lanzamiento.

Pueden enterarse de todo esto dando una mirada al nuevo tráiler del juego.

¿Cuándo sale Fatal Frame 4: Mask of the Lunar Eclipse y para cuáles consolas?

La fecha de lanzamiento de Fatal Frame 4 será el jueves 9 de marzo de 2023. Estará disponible para Nintendo Switch, PS4, PS5, Xbox One, Series X|S y para PC mediante Steam.

¿Qué obtendrán quienes compren el juego temprano y quienes haya jugado Maiden of Black Water?

Si juegan Fatal Frame 4: Mask of the Lunar Eclipse en la misma plataforma y con la misma cuenta en la que ya han jugado Maiden of Black Water, obtendrán sin costo alguno un ‘Sombrero de Camara Obscura’ para los tres protagonistas.

Si adquieren el juego digital antes del miércoles 22 de marzo de 2023 (dos semanas después de su lanzamiento), conseguirán un traje de Marie Rose, de Dead or Alive, para Ruka.

Bonus de la precompra y la versión deluxe

Quienes compren la edición digital deluxe de Fatal Frame 4: Mask of the Lunar Eclipse también obtendrán los siguientes bonus:

Libro de arte digital

Banda sonora digital

Set de disfraces ‘Fiesta de la Isla Rogetsu’ Vestidos de baño para Ruka, Misaki y Choshiro Traje chino para Ruka y Misaki Piyama para Ruka y Misaki Seis accesorios



Quienes precompren el juego, es decir, que lo compren anticipadamente, también obtendrán:

Mascaras de zorro para Ruka (roja y blanca), Choshiro (negra y azul) y Misaki (negra y roja)

Sombrero de linterna espiritual para Ruka, Misaki y Choshiro

Fuente: canal oficial de Koei Tecmo America en YouTube