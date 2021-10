Retrospectiva de los juegos de la saga Fatal Frame [Parte 2]

En la primera parte de la retrospectiva de los juegos de Fatal Frame les contamos cómo fueron los inicios de esta serie de culto para los amantes del ‘survival horror’. Pero con las ventas y el interés en el J-Horror reduciéndose, su futuro era incierto.

En enero de 2008, Tecmo anunció que estaba trabajando de la mano de Grasshopper Manufacture en una nueva entrega de la saga y que Nintendo se encargaría de distribuirla, por lo que sería exclusiva para Wii. Makoto Shibata compartió el rol de director junto a Suda 51, conocido por juegos como Killer 7 y No More Heroes. Esta alianza con Nintendo era probablemente la única forma de mantener la saga de juegos Fatal Frame con vida.

Fatal Frame 4, el juego que se quedó en Japón

Zero -Tsukihami no Kamen- se acomodó a los sensores de movimiento de Wii, pero no de una forma completa. Aunque la idea de manejar la cámara oscura y la linterna con el Wiimote era atractiva, solo se podía mover verticalmente mientras que usábamos el joystick para el movimiento horizontal, algo a lo que costaba acostumbrarse.

También dijimos adiós al sistema de cámaras y ángulos de los anteriores juegos, pues se cambió por un sistema “por encima del hombro” al estilo de Resident Evil 4 . Que Nintendo estuviera involucrado permitió que se agregaran detalles como un traje de Luigi para la protagonista, un claro guiño a Luigi’s Mansion.

La historia nos llevó a la isla Rougetsu a comienzos de los años ochenta. Diez años antes, varias niñas habían sido secuestradas y encontradas allí sin ningún recuerdo de lo ocurrido y ahora han comenzado a morir una tras otra en circunstancias misteriosas. Las sobrevivientes deciden regresar, buscando una respuesta a lo que ocurre. Allí son atacadas por los espíritus de los difuntos habitantes de la isla, incapaces de trascender al más allá por culpa de un fallido ritual años atrás.

Como en Fatal Frame III, controlamos a tres personajes: Ruka Minazuki, Misaki Asou (descendiente del creador de la ‘cámara obscura’) y Choushiro Kirishima, que en lugar de una cámara oscura controla una ‘linterna espiritual’.

El juego se puso a la venta en Japón el 31 de julio de 2008. Con el paso de los meses, los fanáticos occidentales comenzaron a ponerse nerviosos al no saber nada sobre la llegada de Fatal Frame 4: Mask of the Lunar Eclipse a sus países. Un año después Tecmo reveló que Nintendo había cancelado el lanzamiento del juego en occidente.

Las razones de la cancelación nunca se hicieron públicas. Lo más probable es que se debiera a que Fatal Frame 4 estaba lleno de ‘bugs’. Ni siquiera era posible terminar el juego al 100%. Los jugadores no se dieron por vencidos y aprovecharon el controversial Homebrew Channel del Wii para crear parches de traducción al inglés, español y francés. De esta forma, muchos en occidente pudieron jugar este título mediante la importación y la piratería.

Spirit Camera: el ‘spin-off’ para Nintendo 3DS

Todos creían que la saga Fatal Frame había muerto. Pero a comienzos del 2012 recibimos Spirit Camera: The Cursed Memoir (Shinrei Camera ~Tsuiteru Techou~). Este es un juego de realidad aumentada que lleva a los fantasmas en nuestro hogar, convirtiendo al 3DS la ‘cámara obscura’.

Spirit Camera no fue desarrollado por el mismo equipo que los anteriores y es el primero en no ser dirigido por Makoto Shibata. Tuvo una publicidad bastante curiosa, en la que se usaron cortometrajes de terror para promocionarlo. Los cortos fueron diferentes para Japón y América,

Aparte de un modo historia en el que debemos acabar con la maldición del ‘Libro Púrpura’ que viene incluido con el juego, incluye minijuegos que nos permiten tomar fotos, agregarles fantasmas y jugar con la realidad aumentada.

A pesar de lo novedoso que resultaba, la crítica no lo trató muy bien. Se alabó su concepto y el ser uno de los pocos juegos que aprovechó las funcionalidades secundarias de 3DS, pero criticaron su corta duración.

El ‘remake’ de Fatal Frame II para Wii

Solo pasaron pocos meses para que se lanzara otro juego de la saga Fatal Frame. No fue un nuevo capítulo, sino un ‘remake’ de la segunda entrega. El 28 de junio de 2012 se lanzó Zero ~Shinku no Chou~ (Fatal Frame: Deep Crimson Butterfly) en Japón. Poco después llegó a Europa y Australia con el nombre Project Zero 2: Wii Edition. A pesar de contar con una traducción oficial en inglés, no llegó a América.

La historia y el desarrollo son los mismos del título lanzado para PS2 y Xbox una década antes, pero con un nuevo sistema de control, cámara y gráficos mejorados. También contó con nuevas áreas, finales, trajes y fantasmas más difíciles. El modo ‘misiones’ desapareció, pero se incluyó la novedosa modalidad ‘casa encantada’.

Gracias a este juego nos enteramos que Nintendo compró parte de los derechos de propiedad intelectual de la saga.

Fatal Frame: la película

Una adaptación de Fatal Frame en la pantalla grande era un sueño para los fanáticos. Tristemente, Zero – The Movie —estrenada en Japón el 23 de septiembre de 2014— decepcionó a muchos. Aunque los temas principales de la saga se encuentran presentes en esta historia —como rituales y pasados trágicos—, al público no le gustó que la ‘cámara obscura’ pasara a un segundo plano.

También deja de lado la estética sintoista para dar paso a imágenes cristianas y tocar el tema del lesbianismo en una conservadora escuela para chicas. Esta es una gran película de horror, pero no se parece a los juegos en los que supuestamente está basada.

Fatal Frame: Maiden of Black Water

El siguiente capítulo de la franquicia llegó a Nintendo Wii U en 2014. Fue lanzado en Japón como Zero: Nuregarasu no Miko. Salió un año después en occidente con el nombre Fatal Frame: Maiden of Black Water, pero en América solo tuvimos una versión digital dividida en capítulos.

Esta entrega convirtió el característico control de Wii U en la ‘cámara obscura’. Por fin teníamos control total de movimiento a la hora de apuntar a los fantasmas. El control también servía como mapa.

Esta obra nos cuenta las historias entrelazadas de tres personajes: la médium Yuuri Kozukata, el escritor Ren Hojo y Miu Hinasaki, hija de la protagonista del primer Fatal Frame. Los tres visitan la montaña Hikami, un lugar al que muchas personas viajan para suicidarse y es epicentro de actividades sobrenaturales.

Siete años después de su lanzamiento original, finalmente lo recibimos en una versión mejorada para PS4, Xbox One, Nintendo Switch y PC. Esto crea dudas sobre la situación actual de derechos sobre la franquicia. ¿Será que Nintendo ya no es su copropietaria?

Pronto podrán leer en GamerFocus una reseña de este título.

El futuro de la saga

El relanzamiento de Fatal Frame: Maiden of Black Water ha hecho que muchos fanáticos recuperen la esperanza de ver más entregas de esta serie de juegos de terror. Uno de los principales deseos es un relanzamiento de la trilogía original en plataformas modernas. También sería bueno tener versiones para Nintendo Switch de Fatal Frame 4 y el ‘remake’ del segundo juego, que nunca llegaron a América.

Es probable que este relanzamiento sea la forma en la que Koei Tecmo está ‘midiendo’ el interés que existe por esta franquicia antes de revivirla. Si es el caso, esperamos que sea un éxito de ventas. Después de todo, no queremos ver esta bella y aterradora serie reducida a un pachinko… ¡Oh no!

Así termina nuestra retrospectiva de la saga Fatal Frame, esperamos que la hayan disfrutado y ahora aprecien más esta serie de fantásticos juegos de horror.