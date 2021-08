Fatal Frame: Maiden of Black Water deja ver sus trajes alternos, incluido el de Atelier Ryza

Fatal Frame: Maiden of Black Water abandona en octubre la exclusividad de Wii U para unirse a las consolas de anterior y actual generación con una remasterización que mejora gráficos, agrega modo fotográfico, trajes adicionales y otros icónicos; un libro arte digital y un DLC con Ayane (DoA, Ninja Gaiden).

De esta manera Koei Tecmo retira una jugabilidad para la que el título fue originalmente creado, como el GamePad que hacía las veces de cámara obscura. La nueva ronda de imágenes de este cercano lanzamiento nos muestra todos los trajes incluidos para los tres protagonistas de la historia ubicada en el ‘bosque de los suicidios’.

Koei Tecmo aprovecha la popularidad de sus otras franquicias para promocionar este resucitado Fatal Frame. Prueba de ello es el traje de Atelier Ryza como lo vimos en Ever Darkness & the Secret Hideout y no en la entrega secuela de este año, Lost Legends & the Secret Fairy. El traje de Ryza lo porta Yuri Kozukata, y estará disponible para descargar solo por dos semanas a partir del 28 de octubre.

Los trajes alternativos de Fatal Frame: Maiden of Black Water

Por su parte, la ‘Digital Deluxe Edition’ le permite a Miu Hinasaki utilizar un aspecto basado en el de su madre Miku en Fatal Frame 3: The Tormented. Los siguientes son el resto de trajes presentados.

De izquierda a derecha: Miu con el traje de Miku Hinasaki. Miu en traje de baño rosa. Miu en traje de baño amarillo. Yuri en traje de baño azul. Yuri con el traje y gorro de Ryza. Ren Hojo en traje de novio.

La nueva versión de Fatal Frame: Maiden of Black Water, del mismo modo que la occidental de Wii U, no incluirá los atuendos en lencería y bikini que solo vieron la luz en la edición japonesa. Igualmente, los trajes de Zero Suit Samus y la Princesa Zelda han sido removidos.

El juego llegará a Nintendo Switch, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S y PC el 28 de octubre. El traje de Ryza se podrá descargar sin costo hasta el 11 de noviembre.

Fuente: Koei Tecmo America Twitter