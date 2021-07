Los fanáticos de los juegos de terror recibimos una maravillosa noticia durante la presentación de Nintendo en E3 2021. Fatal Frame: Maiden of the Black Water (Project Zero 5), un juego que había salido para Wii U en 2014, finalmente daría el salto a las consolas modernas. Ahora, gracias a un nuevo tráiler nos enteramos de más detalles sobre este lanzamiento.

Lo más importante es que ya conocemos la fecha de lanzamiento de Fatal Frame: Maiden of the Black Water. Podremos jugarlo a partir del 28 de octubre de 2021, justo a tiempo para Halloween. También supimos que el juego será lanzado solo de forma digital. No tendrá una edición física.

El tráiler también da un repaso a la historia y presenta a los personajes: Yuri Kozukata, Ren Hojo y Miu Hinasaki. Ellos se adentran en el ‘bosque de los suicidios’ del Monte Hikami buscando a los desaparecidos mientras enfrentan a los espíritus que habitan las aguas del lugar. Para defendernos contamos con la ‘camara obscura’, que puede exorcizar a los fantasmas tomándoles fotos.

Esta versión de Fatal Frame: Maiden of the Black Water tendrá algunas mejoras respecto a la versión original de Wii U:

Graficos mejorados

Modo foto

Trajes adicionales

DLC libro de arte digital de los 20 años de Fatal Frame

DLC trajes icónicos de los anteriores Fatal Frame

Capítulo protagonizado por Ayane, de Dead or Alive y Ninja Gaiden.

Además, quienes compren anticipadamente el juego recibirán un traje inspirado en Atelier Ryza.

Cuando llegue su fecha de lanzamiento del 28 de octubre, Fatal Frame: Maiden of the Black Water estará disponible para PlayStation 5, Xbox Series X|S, PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch y PC (mediante Steam).

Fuente: canal oficial de Koei Tecmo America en YouTube