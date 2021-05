¿Recuerdan los juegos de Fatal Frame? En esta serie de títulos de terror de Koei Tecmo, conocidos en Japón como Zero y en Europa como Project Zero, usábamos una cámara fotográfica para enfrentar escalofriantes fantasmas. Nos asustó bastante con sus tres entregas para PlayStation 2, también tuvo un par de juegos para Nintendo Wii que no llegaron a América y uno más para Wii U que solo podemos conseguir de forma digital.

Los fanáticos de estos juegos llevan años esperando una nueva entrega o una recopilación de títulos que nos permita revivir estas geniales y aterradoras aventuras. Les tenemos una noticia agridulce. La franquicia Fatal Frame / Zero / Project Zero está de regreso, pero no con un nuevo juego sino con una máquina de pachinko.

Los pachinko son muy populares en Japón. Son máquinas de casino en las que «compramos» esferas que caen al azar a través de obstaculos. Dependiendo dónde caigan, el ‘jugador’ puede ganar dinero. Existen pachinko de toda clase de franquicias populares, incluyendo Metal Gear.

El video publicitario del pachinko de Fatal Frame (Zero/ Project Zero) que acompaña esta nota nos deja apreciar escenas sacadas del primer título de la saga. Vemos a Miku recorriendo de nuevo la mansión Himuro en alta resolución y encontrando una macabra máquina de apuestas. Esta siendo desarrollado por Yamasa. Esto nos confunde un poco, pues supuestamente Nintendo tenía los derechos de la franquicia y no imaginamos a esa empresa relacionándose con el negocio de los juegos de azar.

Esto podría revivir la popularidad de Fatal Frame y animar a Nintendo y Koei Tecmo a desarrollar un nuevo videojuego o lanzar una compilación de los títulos de la saga. No olviden leer nuestra vieja retrospectiva de la franquicia (parte 1 – parte 2).

Fuente: canal de 山佐PR情報局 en YouTube