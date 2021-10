Expedientes GF: la mitología, fantasmas y el sintoísmo en Fatal Frame

El sintoísmo es una importante serie de creencias y tradiciones culturales nativas de Japón que durante mucho tiempo fueron consideradas la religión oficial del país. Una de sus bases más importantes es la creencia en espíritus, tanto divinos y de la naturaleza (Kami) como de los muertos (Reikon). Cuando se realizan adecuadamente los rituales shinto en los funerales, los Reikon se pueden convertir en protectores de la familia. Si estos fallan o son ignorados, estos espíritus se transforman en Yurei. Estos violentos fantasmas y su relación con el sintoísmo son la base de la mitología de los juegos de Fatal Frame (Project Zero).

En el año 2001, había dos grandes tendencias en el mundo del cine de terror y en los videojuegos. Por un lado, teníamos la fiebre de las películas de horror japonés (J-Horror) encabezada por El Aro y Ju-On: La Maldición. Estas introdujeron las fantasmas de ropa blanca y cabellos negros a la cultura pop occidental. Por otro lado, los videojuegos estaban viviendo el auge del ‘survival horror’ que comenzó Resident Evil y perfeccionó Silent Hill. Estas dos corrientes se mezclaron en la mente de los desarrolladores Makoto Shibata, Keisuke Kikuchi y su equipo en Koei Tecmo para dar forma al primer Zero, conocido aquí como Fatal Frame.

Los fantasmas de Fatal Frame

Makoto Shibata, productor y uno de los creadores de la serie, ha hablado en varias entrevistas sobre sus experiencias con lo sobrenatural. No solo cree en fantasmas, sino que dice haberlos visto e interactuado con ellos. Aunque esto se refleja en sus juegos, las principales inspiraciones no vienen de las creencias culturales japonesas, sino de las películas de terror.

Es por eso que algunos fantasmas que encontramos en Fatal Frame están basados en Sadako, de El Aro, y Kayako, de Ju-On. Sin embargo, la mitología que inspiró a estos filmes se logra asomar en los juegos, especialmente a través de elementos rituales y su estética característica.

Como dijimos, los Yurei se originan cuando no se realizan los rituales funerarios necesarios. Pero también cuando una persona muere de forma injusta, violenta o cruel. Los enemigos que enfrentamos en Fatal Frame y sus secuelas fueron creados debido al fallo de un ritual.

Los macabros rituales de Fatal Frame

Los lugares que visitamos en los juegos son escenarios que están de una forma u otra conectados al Jigoku o el Yomotsu-kuni. Estos lugares místicos pueden ser interpretados como el ‘infierno’ o ‘purgatorio’ para el sintoísmo. Las puertas al más allá se mantienen cerradas gracias al efecto de rituales que deben ser realizados cada cierto tiempo. Sin embargo, estos fallaron en cada uno de los juegos, causando la muerte de los habitantes de dichos lugares y dejando que sus resentidos Yurei y Onryo vagaran en pena.

En el primer juego, los habitantes de la mansión Himuro deben realizar el Ritual de estrangulamiento cada diez años. En este, una ‘doncella de la soga’ es elegida para ser sacrificada con cuerdas atadas a cada extremidad ante la puerta al infierno que se encuentra bajo el edificio. Esto evita que la malicia escape al mundo de los vivos.

Fatal Frame II: Crimson Butterfly presenta la villa Minakami. Allí se celebra el ritual carmesí, en el que un gemelo debe sacrificar a su hermano para mantener sellada la puerta al abismo que se encuentra en las cavernas cercanas al pueblo. En Fatal Frame III: The Tormented, una sacerdotisa carga con los pecados y el sufrimiento de los demás mediante tatuajes rituales en su cuerpo. En Fatal Frame IV: Mask of the Lunar Eclipse, las tradiciones de la Isla Rougetsu ocultan un importante ritual que permite a las almas de los muertos “cruzar al otro lado”.

Ninguno de estos rituales está basado en una tradición verdadera del sintoísmo. Sin embargo, muchos rituales shinto sí representan ideas como la purificación del cuerpo y el alma y la guía de las almas al más allá. Se cree que algunos pueden ser versiones simplificadas de tradiciones más antiguas y complejas. Este misterio hace que estén rodeadas de leyendas y alimenten la imaginación. Esas ideas luego se reflejan en el cine, la literatura y los videojuegos.

La Cámara Obscura

Todos los juegos de la saga comparten temas e incluso algunos personajes, pero la principal relación entre todos ellos es la existencia de la Cámara Obscura. Esta es la única forma de protección que tenemos ante los fantasmas de Fatal Frame.

Lo primero que se nos viene a la mente cuando pensamos en este concepto es una vieja superstición. Algunas tribus de nativos americanos, especialmente en Estados Unidos, creían que una fotografía podía robarles el alma. Aunque esto suena como un simple mito, es verdad que algunos nativos creían esto. Sin embargo, fue una creencia que desecharon rápidamente.

La presencia de esta ‘arma’ en Fatal Frame no viene de allí. Su creación fue algo secundario. La idea inicial era que los jugadores no tuvieran forma de defenderse de los espíritus malignos.

En la historia de los juegos, las Cámaras Obscuras fueron creadas por el Dr. Kunihiko Asou, un experto en ‘ciencias místicas’ y folclor japonés. Su objetivo era estudiar el mundo espiritual, pero sus creaciones terminaron convertidas en métodos de defensa contra lo sobrenatural.

Estas cámaras son rituales en sí. Mediante el uso de símbolos sagrados, fotografiar un fantasma con ellas puede purificar y exorcizar el alma en pena. Lo que resulta más curioso es que dichos símbolos no pertenecen al sintoísmo como muchos de los otros elementos de la serie de juegos. En Fatal Frame II, el círculo de captura está decorado con caracteres que representan el zodiaco chino, mientras que el lente es representado por símbolos budistas.

En el budismo existen los Gaki o ‘fantasmas hambrientos’, similares a los Yurei.

Símbolos del sintoísmo en Fatal Frame

Gran parte del atractivo de Fatal Frame para nosotros los occidentales se encuentra en que muchos aspectos de la cultura japonesa nos resultan exóticos. Las puertas Torii que indican la transición entre lo mundano y lo sagrado, la bizarra apariencia de las muñecas ningyo y la prevalencia de los talismanes colgantes nos dan la idea de una espiritualidad misteriosa.

Lo gracioso del asunto es que los japoneses hacen algo similar: recurren a los símbolos religiosos occidentales. Podemos ver un ejemplo de ello en Neon Genesis Evangelion.

Fatal Frame permite familiarizarnos con otras culturas y aprender más sobre sus tradiciones. Sin embargo, la forma en que mezclan elementos reales con ficción también pueden mantener un halo de exotismo sobre ellos. Eso sigue haciendo que nos parezcan extraños y lejanos.

Este artículo sobre la mitología del sintoísmo y sus rituales es el primero de una serie especial de Halloween en preparación para la llegada de Fatal Frame: Maiden of Black Water . Sigan pendientes de GamerFocus. En las próximas semanas, tendremos una retrospectiva y más.