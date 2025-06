Fatal Fury: City of the Wolves, así son los trajes para Ronaldo basados en los equipos que ha jugado en su carrera

El 24 de febrero, los jugadores de Fatal Fury: City of the Wolves podrán jugar con Andy Bogard. Este es el primer personaje DLC que llegará durante el primer año del juego. Sin embargo, SNK aprovechará para agregar una actualización al juego. Esta, además de arreglar errores y ajustar los movimientos de algunos personajes, incluirá una serie de cambios sustanciales a los modos de un jugador y algunas mejoras de calidad de vida para Fatal Fury: City of the Wolves. Entre estos cambios que llegan a Fatal Fury: City of the Wolves destacamos uno en particular para Cristiano Ronaldo.

¿A qué equipos pertenecen las nuevas cinco variaciones o trajes de Cristiano Ronaldo en Fatal Fury: City of the Wolves?

Desde el lanzamiento de Fatal Fury: City of the Wolves, Cristiano Ronaldo ha resaltado por no tener la misma cantidad de contenido que los demás personajes del juego. Sin embargo, con la actualización de Andy Bogard Cristiano Ronaldo recibe cinco nuevas variaciones o trajes para Cristiano Ronaldo; los cuales se basan en los cinco equipos profesionales en los que el astro del fútbol portugués ha militado en su carrera.

Esta es la historia de los trajes o uniformes que tiene Cristiano Ronaldo en Fatal Fury: City of the Wolves

Sporting CP (2002-2003)

Este fue el club donde Cristiano Ronaldo dio sus primeros pasos como futbolista profesional. Aquí, Ronaldo, con apenas 17 años, destacó con su velocidad, regate y habilidad. Aunque su paso por el Sporting CP fue de tan solo una temporada, marcó a Sir Alex Ferguson, entonces entrenador del Manchester United, el cual se fijó en él. Durante esta temporada, Cristiano ganó la Supercopa de Portugal en 2003.

Manchester United (2003-2009 y 2021 – 2023)

Esta fue la etapa en la que Cristiano Ronaldo se transformó de una promesa a una superestrella mundial. Bajo la tutela de Sir Alex Ferguson, pulió su juego y se convirtió en una máquina de hacer goles. Tras su primer paso con el Manchester United, Ronaldo ganó tres títulos de la Premier League, una FA Cup, dos Copas de la Liga y, lo más destacado, la UEFA Champions League en la temporada 2007-2008, donde también fue el máximo goleador. En 2008, ganó su primer Balón de Oro. Regresó al Manchester United del 2021 al 2023 y en su primera temporada se posicionó como el máximo goleador del equipo. Sin embargo, la segunda etapa no fue tan exitosa en términos de títulos.

Real Madrid (2009-2018)

En el club blanco, Cristiano Ronaldo alcanzó su pico de rendimiento, rompiendo récords de goles y consolidándose como uno de los mejores jugadores de todos los tiempos. En el Real Madrid ganó cuatro Ligas de Campeones de la UEFA (tres de ellas de forma consecutiva), dos Ligas españolas, dos Copas del Rey, y múltiples Supercopas. Cristiano Ronaldo se convirtió en el máximo goleador histórico del Real Madrid y ganó cuatro Balones de Oro adicionales durante este período.

Juventus FC (2018-2021)

Por su paso por la Juventus, Cristiano no logró replicar el éxito en la Champions League que tuvo con el Real Madrid. Sin embargo, Ronaldo siguió demostrando su capacidad goleadora, ganando dos títulos de la Serie A, una Coppa Italia y dos Supercopas de Italia, siendo el máximo goleador de la liga en una de sus temporadas.

Al-Nassr FC (2022 – 2026)

Actualmente, tras su salida del Manchester United, Cristiano Ronaldo dio el salto al fútbol saudí, convirtiéndose en una figura clave para el crecimiento y la visibilidad de la Saudi Pro League. A pesar de la menor competitividad en comparación con las ligas europeas, ha ganado la Copa de Campeones Árabe de Clubes en 2023, además de ganar la Bota de Oro de la Saudi Pro League en 2023-24.

