Fatal Fury: City of the Wolves, B. Jenet y Vox Reaper anunciados en Summer Game Fest

Al igual que Capcom, SNK también tuvo un anuncio durante Summer Game Fest 2024. Este —así muchos esperarán que fuera de KOF XV— ya se sabía que sería de Fatal Fury: City of the Wolves, el nuevo título de la compañía.

Los nuevos personajes de Fatal Fury: City of the Wolves fueron presentados durante la transmisión en un nuevo tráiler. Este, además de volver a presentar el juego, compartió que ya se puede agregar en la lista de deseos de las tiendas de PlayStation 5, Xbox Series y PC (Steam).

¿Cuáles son los personajes de Fatal Fury: City of the Wolves que presentó SNK en Summer Game Fest?

El tráiler visto en Summer Game Fest confirma que Fatal Fury: City of the Wolves tendrá ‘bonus stages’.

En el primer tráiler de Fatal Fury: City of the Wolves se pudieron escuchar las voces de Rock Howard, Andy Bogard, Mai Shiranui, B. Jenet, Joe Higashi, Billy Kane, Marco Rodrigues, Alice Nakata, Gato, Tizoc, Kain R. Heinlein y Terry Bogard. De esta lista de voces, el nuevo tráiler de Fatal Fury: City of the Wolves confirma la presencia de B. Jenet. No obstante, el tráiler también confirmó a un personaje que debutará en Fatal Fury: City of the Wolves. Luego de este tráiler, SNK compartió en su canal en YouTube adelantos individuales de B. Jenet y Vox Reaper, cuyo debut será en Fatal Fury: City of the Wolves.

Vox Reaper

Vox Reaper es un personaje que debutará en el juego Fatal Fury: City of the Wolves. sin embargo, sus movimientos son similares a los de Grant, jefe secundario de la anterior entrega. Es posible que este sea uno de los personajes clave de la historia de Fatal Fury: City of the Wolves. Ahora solo falta ver si hay un heredero del estilo de pelea de Kain.

B. Jenet

Bonne Jenet (B. Jenet) o Jennie Behrn debutó en Garou: Mark of the Wolves y es la líder de un grupo de piratas conocidos como los Caballeros Lilien. Sus movimientos, según el tráiler son similares a las vistas en sus diferentes versiones. Cabe resaltar que desde su debut, B. Jenet se ha posicionado como uno de los personajes favoritos de los fanáticos, lo cual ha hecho que este personaje participe en juegos como KOF XI, KOF: Maximun Impact y recientemente en The King of Fighters XV.

Fuente: SNK