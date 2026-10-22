Fatal Fury: City of the Wolves, cómo pelea Ken «Draken» Ryuguji y todo sobre el personaje en nuestras impresiones

Octubre está por terminar y Ken «Draken» Ryuguji, el icónico subjefe de la Tokyo Manji Gang de Tokyo Revengers, ya está disponible personaje invitado en Fatal Fury: City of the Wolves. Tras verse envuelto en un misterioso incidente mientras buscaba a Mikey, Draken aterriza en South Town para abrirse paso a golpes y demostrar su fuerza arrolladora. Así que en estas primeras impresiones de Draken, les contaremos todo lo que tiene este personaje para ofrecer en el juego de pelea de SNK.

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¿Cómo pelea Ken «Draken» Ryuguji en Fatal Fury: City of the Wolves?

Ken Ryuguji (Draken) destaca por un estilo de pelea basado en el combate callejero (Brawling). Como un luchador leal, honorable y de gran fiabilidad, su repertorio de golpes se caracterizan por una fuerza abrumadora y contundente. El daño y efectos de algunos de los movimientos de Draken, lo determina el tiempo que sostengamos el botón con el que se ejecutan.

Además, el personaje tiene herramientas que lo hacen un rival de temer por la cantidad de daño que puede hacerle a su oponente. Cabe resaltar, que Draken no dispone de Feints, lo cual lo hace —en el papel— un personaje simple y sencillo de controlar. Para dominar al personaje, los jugadores —que deseen controlar a Draken— deben apoyarse en sus agarres y en los ataques con punto de guardia (Guard Point) para desatar su ofensiva.

On The Attack

Este movimiento permite lanzarse rápidamente contra el oponente ejecutando una serie de golpes. La versión ligera destaca por su gran velocidad, lo que la vuelve sumamente útil para encadenar combos después de ataques ligeros; además, incluso cuando es bloqueada por el rival, resulta difícil de castigar. Esto hace que el movimeinto sea ideal para presionar al rival sin perder el turno.

Por otro lado, las versiones fuertes y REV permiten enlazar continuaciones con el overhead (Finish You Right Here) o con el golpe Just Like This. Finalmente, la versión REV otorga ventaja al jugador al ser bloqueada, brindando el escenario perfecto para intentar un overhead o un agarre.

Hraah!

Este es un potente movimiento en el que Draken alza el puño hacia arriba con toda su fuerza, resultando ideal como recurso anti-aéreo contra oponentes que intentan saltar hacia uno. Su versión débil es veloz y se presta para combos tras ataques de la misma intensidad, derribando al rival al impactar. La versión fuerte lanza al oponente por los aires al conectar, permitiendo iniciar un combo gracias a su rápida recuperación. Asimismo, es posible mantener presionado el botón para cargar el poder tanto en la versión fuerte como en la REV.

Move It!

Move It! es un movimiento especial de ataque en el que Draken da un paso al frente y asesta una patada contundente. Su versión débil sale con gran rapidez y es plus on hit, lo que permite mantener la iniciativa en el combate para conectar un agarre u otro ataque consecutivo. Al mantener presionado el botón, se puede cargar la potencia en las versiones fuerte y REV, logrando un mayor alcance. Esta versión cargada es sumamente difícil de castigar al ser bloqueada y, si logra conectar a la distancia adecuada, permite continuar el castigo con un combo rápido.

Aim Well

Esta es una técnica que desata un golpe a máxima potencia. La versión débil cuenta con un inicio muy rápido y tiene la capacidad de anular proyectiles. Las versiones fuerte y REV permiten enlazar el remate Take This! y cuentan inicialmente con Guard Point para ignorar y absorber impactos. Mantener presionado el botón prolonga la duración del Guard Point, incrementa la potencia y eleva la altura a la que sale lanzado el rival con Take This!, convirtiéndola en una herramienta excelente para castigar los movimientos o intentos de presionar botones del contrincante.

Don’t Run on Me

Don’t Run on Me es un movimiento de agarre donde Draken atrapa al oponente para arrojarlo lejos. La versión debíl es veloz y cuenta con un alcance superior al de un agarre convencional. En las versiones fuerte y REV es posible interrumpir (brake) el primer ataque para encadenar un combo si se actúa con la rapidez suficiente, o bien continuar con Take Dirt Nap para infligir un daño elevado e intercambiar de lado en el escenario. Conectar la versión REV y enlazarla con una cancelación REV Accel maximiza drásticamente el daño infligido.

Rev Blow: Try and Stop Me

Este es un devastador golpe frontal ejecutado con una patada brutal mientras se avanza con fuerza hacia el frente, ideal para repeler ataques enemigos entrantes mientras se impone la ofensiva propia. Dado que el rival no puede rodar al levantarse, este movimiento facilita acortar distancias de inmediato para poder empezar con el mix up.

Rev Blow: Watch Your Head (en el aire)

Un poderoso ataque aéreo ejecutado en picada con un puñetazo demoledor, similar al de Krauser. Este Rev Blow aéreo está diseñado específicamente para emplearse cuando ambos luchadores se encuentran en el aire o como respuesta defensiva contra ataques de los rivales que intentan conectar un movimiento antiaéreo.

¿Cuáles son los Gear de Ken «Draken» Ryuguji en Fatal Fury: City of the Wolves?

Los Gears son las técnicas definitivas y superespeciales de Fatal Fury: City of the Wolves. En el arsenal de Ken «Draken» Ryuguji, estos movimientos representan la cúspide de su poder destructivo, combinando invencibilidad, opciones de cancelación y remates cinematográficos que reflejan su intimidante liderazgo.

Clear the Way!

Este Ignition Gear de Draken concentra toda su fuerza apretando los puños para descargar un golpe de poder absoluto. Puede integrarse perfectamente en combos y cuenta con frames de invencibilidad. Al mantener pulsado el botón, el movimiento se carga a través de tres etapas distintas. La variante Redline (A+C) destaca por tener un inicio todavía más veloz, facilitando la creación de combos tras lanzar por los aires al adversario.

I’m Done Holding Back!

Un agarre especial de tipo Ignition Gear con el que Draken somete al rival. Su amplio alcance permite castigar al contrincante a distancia y se puede continuar con Take a Dirt Nap (adelante y patada fuerte o D) para infligir mayor daño e intercambiar de lado. La versión Redline expande aún más su radio de acción y, al activarse le impide al oponente saltar para escapar; además, se puede frenar (brake) el ataque para continuar el combo y rellenar el medidor de poder.

Hidden Gear: All Warmed Up!

El máximo exponente del poder de Ken «Draken» Ryuguji en el juego (Hidden Gear). Esta técnica definitiva está diseñada para demostrarle al adversario con quién se ha metido mediante una secuencia implacable donde el golpe final asegura un daño masivo sin importar las circunstancias. Al impactar con éxito, el medidor REV (REV Meter) se reiniciará por completo, cerrando el combate con la autoridad absoluta del personaje.

Impresiones de Ken «Draken» Ryuguji en Fatal Fury: City of the Wolves hechas con un acceso anticipado para Steam provisto por SNK.