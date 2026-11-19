Laocorn Gaudeamus ya se encuentra disponible para los poseedores del pase de temporada de la tercera temproada de Fatal Fury: City of the Wolves. Este luchador combina control aéreo con teletransportación, proyectiles, fintas y transiciones certeras entre defensa y ataque a corta distancia. Así que en nuestras primeras impresiones de Laocorn Gaudemus, les contaremos si vale la pena el villano de Fatal Fury: The Motion Picture en su debut como personaje jugable en City of the Wolves.

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¿Cómo pelea Laocorn Gaudemus en Fatal Fury: City of the Wolves?

El plan de ataque de Laocorn en Fatal Fury: City of the Wolves destaca por su capacidad para dominar el espacio aéreo. Esto, gracias a sus proyectiles, movimiento aéreo, teletransportaciones y posibilidad de hacer mix ups. Adicionalmente, Laocorn Gaudemus cuenta en su repertorio con fintas, cancelaciones con Brake, REV Accel y variantes REV para mantener al oponente bajo presión y castigar sus hábitos de juego.

Dark Barrier

En este movimiento, Laocorn Alza ambas manos para generar una barrera esférica a su alrededor que anula proyectiles entrantes. Su versión ligera (A) cuenta con un inicio rápido e invencibilidad. Este movimiento es ideal, no solo finalizar combos; sino también como herramienta defensiva. Por otro lado, la versión fuerte (C) golpea dos veces y lanza al rival, permitiendo continuar el castigo cerca de la esquina con un movimiento especial rápido o pudiendo frenarse (brake) antes del segundo golpe para optimizar el daño desde cualquier parte del escenario. Por último, la versión REV (A+C) también puede frenarse antes del segundo impacto, lanza al rival y facilita continuar con un movimiento especial o un REV Accel para hacer aún más daño.

Dark Fist

Este es un golpe que avanza cargando energía cubierto de aura. La versión débil tiene, además de tener un inicio más rápido, funciona bien par finalizar un combo. Además, tanto cuando el Dark Fist impacta al oponente, como cuando también se cubre de él puede encadenarse hacia hacia un Dark Blow —continuando el movimiento con adelante y un botón de puño débil—.

Mientras tanto, si Dark Fist se continúa con puño fuerte, Laocorn hará el Dark Rising, el cual envía al oponente al aire y permite continuar el castigo. La versión REV tiene una particularidad. Ya que, esta habilita ambas continuaciones: Dark Blow en bloqueo y Dark Rising en impacto. Este movimiento, contra oponentes con poca experiencia es útil para atrapar a quienes presionan botones rápido. Sin embargo, como todo en este género, es castigable si se vuelve predecible o si se abusa de él. Finalmente, con la patada fuerte, Laocorn hace un dive kick que sirve para extender los combos.

Dark Jump

Laocorn en Fatal Fury: City of the Wolves puede elevarse hacia una postura aérea —o en pocas palabras flotar por un breve periodo de tiempo con un salto adelante o atrás, dependiendo como se ejecute el movimiento—. Una vez en el aire, el jugador puede decidir qué hacer. Por ejemplo, combinando el Dark Jump con la palanca hacia adelante y hacia atrás más la patada débil, Laocorn puede tele transportarse en esas direcciones o si no se oprime la palanca el personaje se teletransportará justo abajo de sus pies.

Dark Auraball

Adicionalmente, si este movimiento se continúa con el puño débil o fuerte hace que Laocorn ejecute dos versiones de sus proyectiles cada una de estas ideales para a corta distancia castigar al oponente en el aire o en el suelo. Además la trayectoria de estos fireball a larga distancia cambia y ayuda a que el personaje tenga un control muy fuerte del espacio.

Dark Slash

Esta es otra de las continuaciones del Dark Jump —la cual se ejecuta con la patada fuerte— en el que Laocorn se carga en el aire antes de ejecutar una patada descendente o dive kick. al ser un golpe aéreo, su primer impacto es de tipo overhead y al conectar permite encadenar un ataque rápido, como un Dark Barrier, mientras que la versión REV deja ventaja en bloqueo y permite extender el combo aún más.

Dark Knuckle (REV Blow en el suelo)

Concentra poder en su puño y se lanza hacia adelante, repeliendo ataques entrantes mientras impacta. Como impide que el oponente ruede al levantarse, resulta muy útil dentro de un Combination Attack o REV Accel para conservar el control del ritmo o crear situaciones de oki.

Dark Dunk (REV Blow en el aire)

Desciende desde el aire encabezando el ataque con un golpe potente y repelente frente a ataques entrantes. Su desplazamiento hacia adelante lo convierte en un recurso sorpresa muy eficaz, especialmente tras un salto hacia atrás.

¿Cuáles son los Gear de Laocorn Gaudemus en Fatal Fury: City of the Wolves?

Dark Hyper Barrier

Como Ignition Gear, balancea los brazos para liberar un ataque de barrera con daño y propiedades de proyectil, inicio rápido e invencibilidad, apto tanto para combos como para reversales. En su versión Redline desata un aura más intensa que incrementa el daño y amplía el radio de ataque.

Dark Rush

Como Ignition Gear, impulsa una arremetida contundente con largo alcance, ideal para enlazar combos contra rivales a cierta distancia. Su versión Redline ofrece inicio más veloz e invencibilidad frente a proyectiles, sirviendo para castigar disparos a media distancia.

Redline Gear: Metal Laocorn

Permite vestir por completo la armadura de Marte para liberar todo su poder, requiriendo S.P.G. activo y dos barras de Power Gauge. Al activarse recupera una barra de Power Gauge y reduce el medidor REV en un 50 %, aumentando notablemente la potencia de los ataques durante la transformación.

Hidden Gear: Knnights of Gaudeamus

Desata una explosión de energía de amplio alcance que permite conectar incluso desde una ligera distancia y, al impactar, recarga el medidor REV.

el punto fuerte de Laocorn reside en la fluidez con la que alterna entre el control del espacio aéreo —apoyándose en Dark Jump, Dark Auraball, Dark Slash y Dark Warp— y la presión directa a corta distancia mediante sus variantes REV, finta, cancelaciones con Brake o la movilidad que gana en su install o forma de Metal Laocorn. A esto se suma un repertorio defensivo y de reversales muy sólido gracias a Dark Barrier —el cual en la forma de Metal Laocorn puede incluso devolver los proyectiles al rival— y el Dark Hyper Barrier, capaz de neutralizar proyectiles y frenar la ofensiva permitiéndole quedar con ventaja en el ataque.

Por otro lado, su Redline Gear: Metal Laocorn añade un pico de potencia muy marcado al transformar su rendimiento y gestionar recursos como el medidor REV y la barra de poder, la cual al activarse este Redline Gear le recupera al personaje un stock y el 50% del medidor REV.

Primeras impresiones de Laocorn Gaudemus hechas con un acceso anticipado del personaje para Fatal Fury: City of the Wolves provisto por SNK.