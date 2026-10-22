Fatal Fury: City of the Wolves, cómo pelea Manjiro «Mikey» Sano y todo sobre el personaje en nuestras impresiones

SNK acaba habilitar al personaje invitado del manga y anime Tokyo Revengers, Manjiro «Mikey» Sano, para Fatal Fury: City of the Wolves. Conocido como el delincuente más fuerte de la zona, sus enemigos reconocen su poder en el combate. Así que en nuestras primeras impresiones conoceremos los movimientos especiales, opciones del sistema REV e Ignition Gears, que tendrá Mikey en Fatal Fury: City of the Wolves.

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¿Cómo pelea Manjiro «Mikey» Sano en Fatal Fury: City of the Wolves?

Manjiro «Mikey» Sano se caracteriza por ser un luchador rápido y ágil con un alcance corto, pero capaz de abrumar a los oponentes gracias a la rapidez y variedad de sus ataques. Su estilo de combate en el suelo se apoya en engaños de nivel alto y bajo o high/low mix-ups, lo cual le permite a Mikey mantener una constante presión ofensiva sobre sus rivales.

Scram

Esta es una potente patada giratoria que genera una ráfaga de viento, similar a B. Jenet y es ideal para mantener —y porque no castigar— a los oponentes a distancia. La versión débil posee una larga duración y alcanza media pantalla, lo cual es ideal para no perder el turno y ejercer presión en el wake up del rival. La versión fuerte genera una ráfaga persistente de cerca, es así que esta versión es recomendada para combos o para generar presión en la esquina. Finalmente, la versión REV dispara una ráfaga de tres golpes tras la patada giratoria, quedando con ventaja en bloqueo y siendo excelente para optimizar el daño con combos de REV Accel o para no perder el turno cuando se presiona al rival mientras este bloquea los ataques.

Shah!

Este movimiento de pelea de Mikey en Fatal Fury: City of the Wolves consiste en una potente patada voladora hacia adelante en la cual se puede frenar (Brake) durante el trayecto. La versión débil es rápida y resulta útil para enlazar desde combos con A o B. Sin embargo, si se hace de cerca y el oponente la bloquea quedaremos en negativo y podremos ser castigados. La versión fuerte cuenta con mayor alcance y daño, por lo que se recomienda conectar en el límite de su rango. Mientras tanto, la versión REV se puede usar para finalizar un combo con un Rev Blow.

Get Out!

Este movimiento es una patada giratoria ascendente —muy similar al Genocide Cutter de Rugal en KOF— capaz de interceptar a los oponentes que atacan desde el aire. Su versión débil es un buen reversal gracias a su rápido inicio e invulnerabilidad. Adicionalmente, las versiones fuerte y REV se pueden frenar (brake) y adicionalmente cuentan con un movimiento extra (follow up) llamado Hup! —el cual se ejecuta con adelante y patada fuerte (D)— para infligir mayor daño. Ejecutar este movimiento con el tiempo preciso permite lanzar al oponente dos veces en un mismo combo.

I’ve Got You!

Permite acorralar al rival con una serie de patadas que se pueden extender mediante comandos adicionales. La versión débil es rápida y fácil de usar en combos con A o B, aunque resulta insegura si es bloqueada de cerca. El segundo y tercer golpe de la versión fuerte usándose tras un golpe ligero pueden atrapar los intentos de oprimir débiles del oponente para interrumpir nuestra interacción. Adicionalmente, detener la versión REV tras el segundo impacto deja al jugador con ventaja ante el bloqueo del enemigo y atrae al rival hacia uno. Esto es ideal para conectar un agarre normal o hacer otros mix ups. Adicionalmente, la versión REV es ideal para iniciar los combos más largos del personaje.

You’re Toast!

Este es un movimiento multidireccional donde Mikey salta hacia adelante para pisotear al oponente. La versión débil ejecuta un salto corto tras el cual se puede dar seguimiento con un ataque aéreo. Sin embargo, las versiones fuerte y REV saltan a mayor distancia y sirven para generar cross up a corta distancia o mantener una dirección tras conectar el pisotón que altera la forma en que rebota. Por ejemplo, mantener la palanca hacia atrás hace que rebote Mikey hacia atrás, y mantener hacia arriba hace que rebote hacia arriba, lo que puede generar situaciones donde el oponente tiene que adivinar para no recibir un castigo. Adicionalmente, se puede golpear la espalda del oponente con el ataque de seguimiento A Bonus! ingresando adelante + patada fuerte (D).

Rev Blow Come On! (en el suelo)

Se ejecuta —como todos los REV Blow— durante el S.P.G. e impulsa a Mikey hacia adelante con una patada brutal que repele los ataques entrantes. Debido a que el oponente no puede rodar al levantarse, este movimiento se utiliza para no perder el turno y seguir generando presión.

Rev Blow Having Fun? (en el aire)

Se realiza desde el aire durante el S.P.G. y el golpe impacta hacia abajo con una patada giratoria aérea que también repele ataques entrantes. Al igual que la variante terrestre, el rival no puede rodar al levantarse, permitiendo tiempo suficiente para idear la siguiente ofensiva.

¿Cuáles son los Gear de Manjiro «Mikey» Sano en Fatal Fury: City of the Wolves?

Get lost

Un Ignition Gear en el que Mikey derriba al oponente al suelo y lo golpea repetidamente mientras se encuentra indefenso. Aprovecha su rápido inicio e invulnerabilidad para ser utilizado en combos, como reversal y más. En su versión Redline, Mikey se enfurece aún más, aumentando considerablemente el daño infligido.

Outta My Way!

Este Ignition Gear consiste en una patada ascendente que luego remata al oponente enviándolo hacia el suelo. Posee más alcance del que aparenta y funciona como un buen finalizador de combos. La versión Redline cuenta con invulnerabilidad a proyectiles, lo que permite castigar ataques a distancia incluso a quemarropa.

Hidden Gear: Let’s Settle This!

El Hidden Gear definitivo del personaje. Al conectar este ataque, se restablece el medidor REV del jugador. Durante la secuencia, la animación presenta una ligera variación cuando se ejecuta contra personajes femeninos.

Impresiones de Manjiro «Mikey» Sano en Fatal Fury: City of the Wolves hechas con un acceso anticipado para Steam provisto por SNK.