Fatal Fury: City of the Wolves, te explicamos cómo pelea Wolfgang Krauser «El emperador de la oscuridad» en nuestras primeras impresiones

Hace un mes, SNK agregó a Blue Mary a la plantilla de personajes de Fatal Fury: City of the Wolves y con su lanzamiento, todos sabemos que era cuestión de tiempo para poder jugar de nuevo con Wolfgang Krauser von Stroheim. Este es el cuarto personaje de la segunda temporada de contenido DLC de Fatal Fury: City of the Wolves, el cual no había aparecido en un juego principal de la franquicia desde hace 28 años, en el juego Real Bout Fatal Fury 2: The Newcomers. Así que en nuestras primeras impresiones de Wolfgang Krauser von Stroheim, les contaremos cómo pelea «El emperador de la oscuridad» en Fatal Fury: City of the Wolves.

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¿Cómo pelea y cuáles son los movimientos de Wolfgang Krauser en Fatal Fury: City of the Wolves?

Krauser en Fatal Fury: City of the Wolves cuenta con normales de amplio rango y gran daño. Sin embargo, carece de un movimiento DP con invencibilidad. Para contrastar esto, Krauser cuenta con un agarre con puño que es especial para atrapar a los oponentes en el aire. En cuanto a la velocidad de Krauser, como es de esperarse, camina lento, pero su dash —el cual permite ser cancelado— es rápido y útil para hacer undercross a los intentos de presión con saltos del oponente.

Tanto el puño fuerte (C) como la patada débil (B) pueden hacer un crossup.

Gracias a esto y a lo largo y activos de sus golpes, Krauser —en nuestras primeras impresiones— resalta por tener neutral bastante sólido. Adicionalmente, sus fireballs (Blitz Ball) pueden cargarse y variar su velocidad en especial su versión REV. A media distancia presionar con las Blitz Ball, en especial si se cargan, se beneficia de los frames de ventaja lo que hace que esta herramienta sea extremadamente útil tanto para defensa como para ataque. Sus Ignition y Redline Gear —a diferencia de las de Blue Mary— no comparten las mismas propiedades de invencibilidad. En el caso de Krauser, el gear que tiene esta propiedad es el Gygantic Cyclone, el cual se ejecuta con patada (B o D). Su otro Gear es el Kaiser Wave, el cual se puede cargar para aumentar el daño o presionar a un oponente.

¿Qué tanto daño y potencial de combo tiene Krauser en Fatal Fury: City of the Wolves?

Como era de esperarse, de uno de los tres miembros del Boss Team de KOF 96, Krauser puede hacer una cantidad de daño masivo a sus oponentes. Gracias a su crossup con puño un combo optimo de Krauser —sin gastar todos los recursos— puede hacer más de 700 de daño.

Al final de este combo —y con el S.P.G ubicado en la última sección de la barra de vida— el gasto de REV fue de tan solo el 34%.

Los combos con Krauser se pueden extender alternando entre los agarres y apoyándose en las cargas de los Blitz Ball para dejar al oponente un poco más en el aire y extender el juggle. Además, su agarre de comando —el cual se ejecuta con una U atrás y luego adelante con las dos patadas (B+D) tiene un punto de guardia que absorbe un golpe del oponente. Gracias a esto, se puede castigar con un combo que termine en cualquiera de los movimientos súper especiales de Krauser.

Krauser es el «emperador del daño» en Fatal Fury: City of the Wolves

La versión de Krauser en Fatal Fury: City of the Wolves es un personaje que no exige un gran nivel de ejecución para brillar, pero en su lugar pide que el jugador que lo maneje tenga un buen control del espacio y el juego neutral. Una vez se dominan sus combos y rutas puede sacar amplia ventaja de las situaciones de presión. Sin embargo, su falta de un DP invencible resta su defensa y hace más complicado poder salir o lidiar con la presión de algunos de los personajes del juego.

Combo que usa todas las rutas REV disponibles para el personaje.

Finalmente, los dejamos con un FT entre dos Krauser para que puedan ver un poco de las herramientas del personaje en acción.

Primeras impresiones de Wolfgang Krauser hechas gracias a un acceso anticipado de Fatal Fury: City of the Wolves con el personaje provisto por SNK.