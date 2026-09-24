Fatal Fury: City of the Wolves, conoce todo sobre como pelea Kim Kaphwan en nuestras impresiones

Kim Kaphwan, es —además del maestro de taekwondo de Corea— uno de los pilares de la saga desde su debut en Fatal Fury 2 (1992), ahora Kim regresa oficialmente como el tercer personaje de la actual temporada de Fatal Fury: City of the Wolves. Convencido de que el taekwondo es el arte marcial más fuerte del mundo, Kimk combate a los enemigos de la justicia con la convicción absoluta de que el mal es imperdonable.

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El nuevo tráiler animado de Fatal Fury: City of the Wolves, dirigido por Masami Obari, muestra la reunión de los tres maestros del Taekwondo de SNK.

Cabe resaltar que con la llegada de KIm a Fatal Fury: City of the Wolves, los jugadores pueden experimentar un momento histórico. Ya que, por primera vez es jugable en el mismo título KIm junto a sus hijos Dong Hwan y Jae Hoon. Así que será interesante ver las interacciones entre padre e hijos en Episodes of South Town (EOST) y los demás modos de un solo jugador.

¿Cómo pelea Kim Kaphwan en Fatal Fury: City of the Wolves?

Gracias a SNK tuvimos un acceso anticipado a Kim Kaphwan y lo que pudimos probar —en el modo entrenamiento y vs— nos dio una pequeña idea de lo que el maestro del Taekwondo de SNK es capaz de hacer. El estilo de pelea de Kim se caracteriza por una presión constante sobre el rival, una buena variedad de rutas para los REV Accel y el uso de su postura —que si bien no es tan fuerte como la de Mr. Karate— le permite a Kim iniciar combos que según las rutas pueden hacer daños entre los 400 y 600 —según las rutas y recursos que se inviertan—.

¿Cuáles son los golpes normales de Kim Kaphwan y sus particularidades?

Season Pass 3 – 3rd DLC Character👊🔥



Kim Kaphwan is coming to COTW on September 24!👊

(VA:June Yoon)#FatalFury #CotW_KimKaphwan pic.twitter.com/N4VG6T6IuE — FATAL FURY: City of the Wolves (@FATALFURY_PR) September 12, 2026

Dentro de sus golpes normales y de comando, Kim Kaphwan destaca por su versatilidad para controlar las distancias. Puede ingresar a una postura desde el movimiento Haki Kyaku para desplegar diversos seguimientos ofensivos, aprovechando al máximo sus patadas para castigar con precisión en el suelo y detener las aproximaciones rápidas del enemigo. Por último, los REV Blows de Kim son como la gran mayoría de estos movimientos en el juego perfectos para finalizar combos, pero a diferencia de Kenshiro u otros personajes no le permiten a Kim extender el castigo a sus oponentes.

¿Cuáles son los movimientos especiales de Kim Kaphwan?

Hangetsu Zan, esta es la clásica patada giratoria de Kim. La versión ligera es rápida, mientras que la versión fuerte viaja mayor distancia y causa más daño. La versión REV es indispensable para conectar cadenas con REV Accel. Por otro lado Hien Zan es el poderoso antiaéreo de Kim. La versión débil (B) sirve como un combo ender rápido y en algunas situaciones para evitar la embestida del enemigo. Sin embargo, la versión fuerte (D) de este movimiento y la REV se pueden frenar (braked) o enlazar con Tensen Geki para continuar el castigo en el aire.

Haki Kyaku, es otro de los movimientos clásicos de Kim. No obstante, en Fatal Fury: City of the Wolves el pisotón al suelo incluye nuevas opciones. Ya que, las versiones fuerte y REV permiten al personaje entrar en una postura que le permiten a Kim acceder a múltiples golpes de seguimiento como Shoukyaku Hou, Hyousei Raku y Kuusajin. Es así que este movimiento en CotW no solo sirve para extender los combos, sino también para crear situaciones donde se le puede generar presión al enemigo en el wake up.

Hishou Kyaku: Ataques aéreos de múltiples pisotones descendentes que se fijan en los oponentes para prolongar los combos. Kuusen Kyaku: Una patada giratoria hacia adelante en el aire, muy útil para combos aéreos y para contrarrestar el uso del Just Defense en el aire.

¿Cómo son los movimientos super especiales o Gears de Kim Kaphwan en Fatal Fury: City of the Wolves?

Para desatar su máximo poder, Kim Kaphwan cuenta con impresionantes Gears:

Houou Kyaku: Una embestida cargada hacia adelante que desata una combinación de golpes culminando con un Hien Zan.

Houou Kuusen Kyaku: Una furiosa andanada de patadas circulares en pleno vuelo.

Mugen Houou Kyaku (Hidden Gear): Su ataque definitivo, caracterizado por una masiva hitbox ascendente y una embestida en forma de fénix que, además, reinicia el medidor REV del jugador.

¿Cuáles son las estrategias de pelea de Kim Kaphwan?

Los jugadores deben aprovechar la velocidad de sus patadas ligeras para castigos cercanos, utilizar su sweeep (2-D) para castigar a larga distancia y utilizar las variantes pesadas o REV de sus movimientos especiales —como el Hien Zan y las entradas en postura del Haki Kyaku— para sorprender y presionar al oponente. Saber alternar los pisotones del Hishou Kyaku y conservar recursos para sus Gears permite maximizar el daño y cerrar las rondas con contundencia. Sin embargo, no hay que subestimar el poder de sus movimientos para castigar los whiff del enemigo con lo cual Kim puede ser aún más aterrador.

Primeras impresiones de Kim Kaphwan hechas con un acceso anticipado del tercer personaje de la tercera temporada de Fatal Fury: City of the Wolves provisto por SNK.