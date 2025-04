Fatal Fury: City of the Wolves, este es el corto animado dirigido por Masami Obari

Al igual que pasó con lanzamiento de KOF XV, SNK —a unos días del lanzamiento— ha compartido un corto en anime de Fatal Fury: City of the Wolves, el cual está dirigido por Masami Obari. Sin embargo, a diferencia del corto de KOF XV, el de Fatal Fury: City of the Wolves no está ambientado por el tema principal del juego. En vez de eso, la ambientación musical está a cargo del DJ y personaje del juego Salvatore Ganacci. El video, que cuenta con una duración de 2 minutos y 16 segundos, ofrece un vistazo dinámico a casi todos los personajes que estarán disponibles en el lanzamiento de Fatal Fury: City of the Wolves, mostrándolos en acción, interactuando e incluso coqueteando, como se aprecia con Mai y B. Jenet.

En la producción de este corto de Fatal Fury participó el estudio A-1 Pictures, el cual es responsable del anime de Solo Leveling.

Además, el corto animado de Fatal Fury muestra las siluetas de los personajes DLC —Andy Bogard, Joe Higashi y los invitados de Street Fighter, Ken Masters y Chun-Li— de la primera temporada. Curiosamente, Mr. Big, el jefe de Art of Fighting, tiene una aparición más destacada, mientras que Kim Dong Hwan, a pesar de ser parte del elenco inicial, también se muestra como una silueta. Aunque la animación tiene un aire de video musical de anime, la música de Ganacci, aunque peculiar, encaja sorprendentemente bien con la energía del video, presentando a estos luchadores emblemáticos en movimiento al ritmo de la melodía.

El video también incluye un guiño inesperado con la aparición del futbolista Cristiano Ronaldo en formato de anime.

¿Quién es Masami Obari y por qué es tan importante que sea el director del ‘anime’ de KOF XV?

Masami Obari —o «Bari» como lo llaman sus fanáticos— es una leyenda en la industria del ‘anime’ en Japón. Este reconocido animador, director, diseñador de personajes y diseñador de ‘mecha’ ha tenido un vínculo especial con SNK. Esto debido a su trabajo en los dos especiales de televisión de Fatal Fury —o Garou Dentsetsu en Japón— y el largometraje llamado Fatal Fury: The Motion Picture, el cual dirigió.

Tráiler de Fatal Fury: The Motion Picture, ‘anime’ dirigido por Masami Obari.

¿Cuáles son todos los personajes que Fatal Fury: City of the Wolves?

Primera imagen oficial de la pantalla de selección de selección de personajes de Fatal Fury: City of the Wolves.

La fecha de lanzamiento de Fatal Fury: City of the Wolves está programada para el 24 de abril de 2025. Los jugadores podrán disfrutar el nuevo Fatal Fury en PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Steam y Epic Games Store. El juego se ofrecerá como un paquete de edición especial que incluye el juego base y el pase de temporada 1 por un precio de $182.00 COP.

Lista de personajes de Garou: Mark of the Wolves que regresan en Fatal Fury: City of the Wolves:

Personajes clásicos de Fatal Fury presentes en City of the Wolves:

Personajes que debutan en Fatal Fury: City of the Wolves:

Lista de personajes DLC del pase de temporada 1 de Fatal Fury: City of the Wolves:

Mr. Big – lanzamiento inicios del 2026

Andy Bogard – lanzamiento verano 2025

Ken Masters – lanzamiento verano 2025

– lanzamiento verano 2025 Joe Higashi – lanzamiento final del 2025

Chun Li – lanzamiento invierno 2025

Ahora que hasta pudimos ver a Cristiano Ronaldo en anime, solo resta esperar y ver si SNK y Masami Obari vuelven a unirse para producir alguna serie, OVAs o una película del universo de Fatal Fury o de The King of Fighters.

