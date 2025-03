Fatal Fury: City of the Wolves, Cristiano “El Bicho” Ronaldo es el personaje número 15 del juego

El pasado 21 de septiembre, Cristiano Ronaldo desde sus redes sociales anunció que él haría una colaboración con el juego Fatal Fury: City of the Wolves. Desde ese momento, los fanáticos de SNK y de los juegos de pelea en general empezaron a especular cuál sería esta colaboración. Algunos aseguraban que podría ser un escenario inspirado en el Al Nassr FC, equipo de fútbol cuyo 75% pertenece al Fondo de Inversión Pública del gobierno de Arabia Saudita.

Otros pensaban que El Bicho podía ser el protagonista de algún minijuego de Fatal Fury: City of the Wolves. Sin embargo, pocos pensaban que —al igual que Roberto de Rival Schools: United by Fate— se pudiera tratar de la llegada del astro del fútbol al juego como un personaje enteramente mente jugable. Bueno, por fin, SNK nos ha sacado de la duda y con un tráiler ha oficializado a Cristiano “El Bicho” Ronaldo es el personaje número 15 de Fatal Fury: City of the Wolves.

La voz de Cristiano Ronaldo en Fatal Fury: City of the Wolves será interpretada por Juan Felipe Sierra. Este actor de voz colombiano es quien da voz a Shoto Todoroki en My Hero Academia y puede que sea quien participa en el juego.

¿Cuáles son los movimientos de pelea de Cristiano Ronaldo en Fatal Fury: City of the Wolves?

En Japón, la voz de El Bicho será doblada por Masaaaki Mizunaka, seiyu de Lu Wutang en Sakamoto Days.

Además del tráiler de presentación, la desarrolladora japonesa también ha compartido un adelanto que revela cómo son algunos de los movimientos de pelea que tendrá Cristiano en Fatal Fury: City of the Wolves. El astro portugués pelea, como todos esperamos, usando un balón y con él ejecuta diferentes movimientos del fútbol como regates, veintiunas, cabecitas y hasta barredoras.

Su agarre es un saque de banda. Mientras que otros de los movimientos ofensivos incluyen chilenas y otros de los remates al arco característicos del jugador del Al Nassr FC. Finalmente, al finalizar su Hidden Gear, El Bicho termina con su clásico SIUUUUU. Desafortunadamente, Cristiano “El Bicho” Ronaldo no hará parte de los nueve personajes de la segunda beta abierta. No obstante, si estará desde el lanzamiento del juego, el cual será el 24 de abril.

¿Cuál es la historia de Cristiano “El Bicho” Ronaldo en Fatal Fury: City of the Wolves?

Según SNK, Cristiano Ronaldo es uno de los mejores futbolistas del mundo. El Bicho aprovecha su tiempo libre para visitar South Town y perfeccionar sus habilidades futbolísticas. Este personaje, cuenta en Fatal Fury: City of the Wolves con diversas técnicas que ha desarrollado jugando al fútbol que le convierten en una fuerza imparable, incluso para los luchadores veteranos.

¿Cuándo inicia la beta abierta de Fatal Fury: City of the Wolves?

La segunda beta abierta de Fatal Fury: City of the Wolves estará disponible a partir del miércoles 26 de marzo de a las 12:00 A.M. (Colombia) 11:00 p.m. del martes 25, hora de México y podremos jugar en ella hasta el lunes 31 de marzo de 2025 a las 3:00 A.M. Colombia y 2:00 A.M. hora de México. Podremos jugar desde cualquiera de las plataformas para las que saldrá el juego, eso quiere decir que estará disponible en PS4, PS5, Xbox Series X|S y para PC mediante Steam.

Fuente: SNK