Fatal Fury: City of the Wolves, Draken y Mikey ya tienen fecha de llegada y así es como pelean los invitados de Tokyo Revengers

Tras haber revelado en septiembre que Ken «Draken» Ryuguji y Majiro «Mikey» Sano de Tokyo Revengers se sumarían a Fatal Fury: City of the Wolves como personajes invitados en la tercera temporada, SNK finalmente ha presentado sus avances de jugabilidad. Hasta el momento, solo se había mostrado un tráiler animado y un vistazo breve a sus modelos dentro del juego, sin detalles sobre sus estilos de combate. No obstante, con este nuevo adelanto sabemos —más o menos— cómo pelean y a la vez se confirmó la fecha oficial de lanzamiento de ambos personajes al título de pelea de SNK.

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¿Cuándo salen y cómo pelean Ken «Draken» Ryuguji y Majiro «Mikey» Sano en Fatal Fury: City of the Wolves?

Ken Ryuguji y Manjiro Sano llegarán de manera oficial a Fatal Fury: City of the Wolves el 22 de octubre de 2026. Esta fecha coincide con el lanzamiento de la versión para Nintendo Switch 2 de Fatal Fury: City of the Wolves. En cuanto a sus estilos de combate, los tráileres mostrados por SNK detallan un poco algunas de las siguientes características para cada uno. Ken «Draken» Ryuguji cuenta con un command grab que puede concluir de distintas maneras y ataques lentos pegados al suelo. Por otro lado, Manjiro «Mikey» Sano presenta un enfoque totalmente diferente. Ya que, a lo largo del adelanto se ve como castiga a sus oponentes con cadenas de combos con movimientos rápidos tanto en el aire como en el suelo.

¿Cómo es la historia de Draken y Mikey en Fatal Fury: City of the Wolves?

Para aquellos que no conozcan la historia deTokyo Revengers, les contamos que Ken «Draken» Ryuguji es el sublíder de la Tokyo Manji Gang, compañero incondicional y mano derecha de Mikey y según SNK, mientras buscaba a Mikey, Draken se ve envuelto en un misterioso incidente que lo traslada a South Town. Caracterizado por ser leal, honorable y dependiente, posee una fuerza abrumadora. Con la determinación de encontrar a Mikey y regresar juntos a casa, Draken ingresa a la arena de KOF.

Mientras tanto, Manjiro Sano, conocido en el mundo de los delincuentes como el «Invencible Mikey», es el carismático líder de la Tokyo Manji Gang. Su historia en Fatal Fury: City of the Wolves inicia en medio de un feroz conflicto, cuando el poder de los Pergaminos Sagrados lo transporta a South Town. Determinado a reclamar el legado de Geese, regresar a su hogar y pelear por sus nuevos compañeros, Mikey entra al torneo King of Fighters.

Fuente: SNK