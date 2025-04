Fatal Fury: City of the Wolves, el DJ Salvatore Ganacci también será un personaje jugable

A finales de este mes es el lanzamiento de Fatal Fury: City of the Wolves, así que es normal que SNK termine pronto de anunciar los últimos personajes que completarán el grupo inicial de luchadores que tendrá el juego. La semana pasada, la compañía japonesa sorprendió a todos sus fanáticos con el anuncio de Cristiano Ronaldo como el personaje jugable número 16. Ahora, SNK vuelve a darle otra dosis de sorpresa a sus fanáticos con la llegada del DJ Salvatore Ganacci como otro de los peleadores de Fatal Fury: City of the Wolves.

Sean Chiplock es la voz de Salvatore Ganacci en inglés y Hinata Tadokoro, conocido por interpretar a Ares en Record of Ragnarok.

¿Cuáles son los movimientos de pelea de Salvatore Ganacci en Fatal Fury: City of the Wolves?

Muy al estilo de Duck King —el cual en la historia del juego es amigo del DJ bosnio— Salvatore Ganacci tiene movimientos de pelea ambiguos donde el baile es el protagonista. Adicionalmente, en el video vemos los diferentes movimientos normales y universales de Salvatore Ganacci. De estos podemos destacar los movimientos aéreos, los cuales tienen una velocidad lenta y pueden ser continuados de forma consecutiva.

El Low Dodge Attack —o el universal overhead— de Salvatore Ganacci tiene corto alcance pero da un pequeño salto que le permite esquivar con mayor facilidad los ataques bajos.

Otros de los movimientos de pelea que usa Salvatore Ganacci en Fatal Fury: City of the Wolves están inspirados en algunos de los bailes que ejecuta el DJ bosnio en sus presentaciones.

La lista completa de movimientos de pelea de Salvatore Ganacci, la pueden consultar a continuación:

¿Cuál es la historia de Salvatore Ganacci en Fatal Fury: City of the Wolves?

Según SNK, Salvatore Ganacci es un artista justiciero que ha llegado a Ciudad del Sur en busca de inspiración que le ayude a terminar su último (y espero que mejor) vídeo musical de anime. Cuando su buen amigo Duck King le habla del torneo KOF que se avecina, Salvatore decide que puede ser la chispa que necesita. Salvatore combina a la perfección la música, los músculos y el caos, dejando aturdidos y desorientados incluso a los adversarios más temibles gracias a sus extraordinarias habilidades.

¿Cuáles son todos los personajes que Fatal Fury: City of the Wolves?

La fecha de lanzamiento de Fatal Fury: City of the Wolves está programada para el 24 de abril de 2025. Los jugadores podrán disfrutar el nuevo Fatal Fury en PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Steam y Epic Games Store. El juego se ofrecerá como un paquete de edición especial que incluye el juego base y el pase de temporada 1 por un precio de $182.00 COP.

Lista de personajes de Garou: Mark of the Wolves que regresan en Fatal Fury: City of the Wolves:

Personajes clásicos de Fatal Fury presentes en City of the Wolves:

Personajes que debutan en Fatal Fury: City of the Wolves:

Lista de personajes DLC del pase de temporada 1 de Fatal Fury: City of the Wolves:

Mr. Big – lanzamiento inicios del 2026

Andy Bogard – lanzamiento verano 2025

Ken Masters – lanzamiento verano 2025

– lanzamiento verano 2025 Joe Higashi – lanzamiento final del 2025

Chun Li – lanzamiento invierno 2025

Fuente: SNK