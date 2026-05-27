Fatal Fury: City of the Wolves, el nuevo corto anime revela los orígenes del nuevo Mr Karate

SNK lanzo hoy la actualización que añadió a Mr. Karate, el quinto personaje de la segunda temporada, a Fatal Fury: City of the Wolves. Sin embargo, las últimas semanas previas a la llegada de Mr. Karate todos nos olvidamos que había un video en anime protagonizado por el personaje. Afortunadamente, SNK no se olvido. Ya que, fue lanzado horas después de la llegada del personaje al juego. Tras la llegada de Mr. Karate, el pase de temporada se completará en junio con la llegada de Kenshiro, protagonista de Hokuto no Ken.

Sigue en Google Sigue a GamerFocus en Google para no perderte novedades de SNK. Seguir

¿Cómo o por qué se decide Robert Garcia convertirse en el tercer Mr. Karate?

El corto anime de Fatal Fury: City of the Wolves, dirigido nuevamente por Masami Obari, revela de manera directa cómo Robert Garcia asume el manto y el deber de convertirse en la tercera versión de Mr. Karate. El video comienza mostrando el dojo de Marco Rodrigues, el cual es destruido y deshonrado por Mr. Big. A pesar de los esfuerzos de Marco por detener el ataque, es derrotado por el villano.

Tras las consecuencias del asalto al dojo, Terry Bogard se presenta en el lugar de los hechos y decide contactar telefónicamente a Robert Garcia. Al recibir el llamado, Robert ya se encuentra en camino portando la máscara Tengu. Al portar este elemento y asumir la identidad del tercer Mr. Karate, asume la responsabilidad y el deber de buscar una revancha directa contra Mr. Big para defender el honor del Karate Kyokugenryu. Por su parte, se revela que esta agresión era parte de una estrategia planificada por el propio Mr. Big para obligar a Mr. Karate a salir a la luz. El video concluye con un espectacular enfrentamiento entre Mr. Karate y Mr. Big.

¿Cuáles son los personajes de la segunda temporada de Fatal Fury: City of the Wolves?

Kim Jae Hoon – lee nuestras impresiones : el segundo hijo de Kim Kaphwan cuenta con un estilo de pelea que adapta movimientos de Taekwondo. Jae Hoon se diferencia de su hermano Dong Hwan por el uso de técnicas de fuego. Además del parecido de estas con las de su padre.

lee nuestras impresiones el segundo hijo de Kim Kaphwan cuenta con un estilo de pelea que adapta movimientos de Taekwondo. Jae Hoon se diferencia de su hermano Dong Hwan por el uso de técnicas de fuego. Además del parecido de estas con las de su padre. Nightmare Geese – lee nuestras impresiones : este personaje es una variante basada en el icónico villano, el cual —según SNK— para ser un personaje jugable ha sido equilibrado.

lee nuestras impresiones este personaje es una variante basada en el icónico villano, el cual —según SNK— para ser un personaje jugable ha sido equilibrado. Blue Mary – lee nuestras impresiones : aunque es un personaje recurrente en The King of Fighters, el equipo de desarrollo la ha rediseñado para recuperar su esencia de la saga Fatal Fury. Su estilo de combate aprovecha sus características de “personaje de agarres” ( grappler ), utilizando el sistema REV Accel como eje principal para generar ofensivas constantes.

lee nuestras impresiones aunque es un personaje recurrente en The King of Fighters, el equipo de desarrollo la ha rediseñado para recuperar su esencia de la saga Fatal Fury. Su estilo de combate aprovecha sus características de “personaje de agarres” ( ), utilizando el sistema como eje principal para generar ofensivas constantes. Wolfgang Krauser – lee nuestras impresiones : él es el antagonista de la segunda entrega de Fatal Fury. Este personaje regresa con una recreación visual en 3D que busca equilibrar sus diversas apariciones previas. Su diseño mantiene el Kaiser Wave como técnica central, respetando la escala masiva del personaje.

lee nuestras impresiones él es el antagonista de la segunda entrega de Fatal Fury. Este personaje regresa con una recreación visual en 3D que busca equilibrar sus diversas apariciones previas. Su diseño mantiene el como técnica central, respetando la escala masiva del personaje. Mr. Karate – lee nuestras impresiones: Durante EVO Japan 2026, SNK reveló que sería Mr. Karate III —esta vez personificado por Robert Garcia— será el quinto personaje de esta temporada que se unirá a Fatal Fury: City of the Wolves a finales de mayo.

lee nuestras impresiones: Durante EVO Japan 2026, SNK reveló que sería Mr. Karate III —esta vez personificado por Robert Garcia— será el quinto personaje de esta temporada que se unirá a Fatal Fury: City of the Wolves a finales de mayo. Kenshiro – lanzamiento junio 2026: la colaboración de la segunda temporada de Fatal Fury: City of the Wolves traerá a el protagonista de Hokuto no Ken a pelear en las calles de South Town.

Fuente: SNK