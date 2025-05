Fatal Fury: City of the Wolves es uno de los juegos más vendidos de abril en Steam

Steam, recientemente, publicó sus listados de los títulos más exitosos de abril de 2025, y Fatal Fury: City of the Wolves se posicionó entre los más destacados. El juego de pelea de SNK, logró alcanzar la categoría Oro en el ranking mensual, lo que indica que se ubicó entre los 12 juegos con mayores ingresos durante su lanzamiento. En esta categoría compartió espacio con lanzamientos importantes como The Last of Us 2 Remastered, Clair Obscure: Expedition 33 y The Elder Scrolls 4: Oblivion Remastered.

Así que para un juego de pelea como Fatal Fury: City of the Wolves, cuya franquicia estaba en el congelador desde hace 26 años, su inclusión en este listado es una señal positiva. Ya que, otros juegos como Street Fighter 6, Tekken 8 y Mortal Kombat 1 también alcanzaron la categoría Oro en Steam durante sus respectivos lanzamientos.