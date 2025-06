Fatal Fury: City of the Wolves, estas son las notas del parche o actualización 1.1.7

SNK continúa actualizando Fatal Fury: City of the Wolves y en esta ocasión, la desarrolladora japonesa ha hecho algunos ajustes al juego para mejorar errores y balancear a algunos personajes. Cabe resaltar que es una actualización bastante pequeña y que no afecta a la totalidad de personajes ni agrega cambios en las mecánicas universales de Fatal Fury: City of the Wolves. Se han implementado ajustes para varios personajes, pero solo B. Jenet, Hotaru, Hokutomaru y Salvatore recibieron cambios de equilibrio. Los demás personajes, incluyendo a Tizoc, Kevin, Mai, Billy y Kim, solo tuvieron correcciones de errores.

Tizoc uno de los personajes que más cambios negativos tuvo de la beta al juego final no contó con cambios de balance en esta actualización.

Además, se ha solucionado un problema donde las repeticiones mostraban eventos que no ocurrieron en las partidas reales. La velocidad del emparejamiento también ha mejorado, reduciendo la probabilidad de emparejamientos desiguales.

Ajustes de balance del nuevo parche de Fatal Fury: City of the Wolves

B. Jenet : Para los estilos Arcade Style y Smart Style, al movimiento Rolling Thunder, se le expandieron la hurtbox y la pushbox en la primera y segunda parte del movimiento. Esto se hizo para ayudar a aliviar la situación donde los jugadores que realizaban un REV Blow reaccionario a este movimiento a menudo perdían el intercambio.

: Hotaru Futaba : Para los estilos Arcade Style y Smart Style, en Tenshin Shou (Light), se aceleró el inicio de la segunda parte del movimiento y se expandió la hitbox. Para el estilo Arcade Style, en Tenshin Shou (Heavy), se cambió el inicio del ataque (de 4F a 5F). Para el estilo Arcade Style, en Nidan Jump, se redujo la distancia de viaje.

: Hokutomaru : Para los estilos Arcade Style y Smart Style, en Ninpo Bakuen Punch, se redujo la distancia de viaje y el estado de counter ahora se aplicará durante el movimiento. Para los estilos Arcade Style y Smart Style, en Command Combo, se le expandieron la hurtbox y la pushbox. Además, se cambió la ventaja de frames al bloquear (de -27F a -5F). Para los estilos Arcade Style y Smart Style, en Zetsu Hishou Ken (Normal), se aumentó la distancia de pushback al bloquear. Ahora solo se activa cuando la primera parte golpea. Se redujo la distancia de pushback al bloquear y se revirtieron los frames cancelables (excepto para dashes y backsteps) a su estado previo a la corrección.

: Salvatore Ganacci : Para los estilos Arcade Style y Smart Style, en Magical Step, no se especifican cambios en esta sección.

Notas de los problemas resueltos en el nuevo parche de Fatal Fury: City of the Wolves

Preecha : Para los estilos Arcade Style y Smart Style, el movimiento Preecha’s Last Theorem no funcionaba correctamente bajo ciertas condiciones.

: Tizoc : Para el estilo Smart Style, el movimiento Icarus Crash (REV) se activaba involuntariamente. Para los estilos Arcade Style y Smart Style, en Active Typhon, el estado de counter no se aplicaba durante el movimiento.

: B. Jenet : Para los estilos Arcade Style y Smart Style, en The Hind, el estado de counter no se aplicaba durante el movimiento.

: Kevin Rian : Para el estilo Arcade Style, el movimiento Far Light Kick podía ejecutarse desde distancias no intencionadas.

: Hokutomaru : Para los estilos Arcade Style y Smart Style, en Zetsu Hishou Ken, el oponente se deslizaba a través de Hokutomaru.

: Mai Shiranui : Para el estilo Arcade, en Normal Throw, el medidor de REV no se recuperaba. Para el estilo Smart, en Hissatsu Shinobi Bachi, el movimiento no salía en ciertos tiempos de entrada.

: Billy Kane : Para los estilos Arcade Style y Smart Style, en High Dodge Attack, los frames de dodge posibles diferían de otros personajes. Los frames han sido ajustados para coincidir con los demás.

: Kim Dong Hwan : Para los estilos Arcade Style y Smart Style, en Kuusajin (REV), el movimiento viajaba distancias no intencionadas cuando se activaba bajo ciertas condiciones.

: Salvatore Ganacci : Para los estilos Arcade Style y Smart Style, en Normal Throw, la recuperación al fallar era más corta que para otros personajes. Ha sido ajustada para coincidir con los demás.

Fuente: SNK