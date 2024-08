Fatal Fury: City of the Wolves, este es el tráiler Terry Bogard el «Hungry Wolf» de SNK

Hace unos días SNK reveló el tráiler de Rock Howard en Fatal Fury: City of the Wolves. Ahora, la desarrolladora japonesa ha compartido un tráiler de un personajes que ya sabiamos que hará parte del grupo iniciar de Fatal Fury: City of the Wolves. Es así que en esta ocasión SNK nos ha presentado a Terry Bogard, el «Lobo Solitario», el cual es ahora la cara de SNK en el mundo.

El tráiler que muestra a detalle los movimientos de pelea de Terry Bogard en ingles, lo pueden ver en el siguiente enlace.



Al igual que con Rock Howard, la transición de Terry Bogard de Garou: Mark of the Wolves a Fatal Fury: City of the Wolves es para un jugador casual casi imperceptible. Sin embargo, gracias al systema de combate de la nueva entrega de la franquicia Garou Densetsu —como se le conoce a Fatal Fury en Japón— Terry tiene nuevas formas de combinar sus movimientos clásicos.

SNK ha compartido una breve descripción de la historia de Terry Bogard en Fatal Fury: City of the Wolves:

El legendario lobo solitario de South Town, tras su épico encuentro con su archienemigo Geese Howard, acoge al joven Rock (hijo de Geese) bajo su tutela. En el proceso Terry y Rock se forjan un vinculo y se hacen inseparables. Sin embargo, los acontecimientos de un fatídico torneo les obligan a tomar caminos distintos. A partir de entonces, Terry lucha en las calles durante varios años, pero cuando le llega la noticia de un próximo torneo de artes marciales, «KOF», se da cuenta de que le espera otra cita con el destino…

First public playable demo in Europe for FATAL FURY: City of the Wolves!



Junto con el tráiler de Terry Bogard, SNK ha revelado que durante Gamescom 2024 llevarán una desmostración publica de Fatal Fury: City of the Wolves para que los asistentes a la feria puedan probarlo.

¿Cuáles son los personajes jugables que tendrá Fatal Fury: City of the Wolves?

Ahora que vimos cómo pelea Billy Kane en Fatal Fury: City of the Wolves repasemos cuáles son los personajes que ha presentado SNK.

En el primer tráiler de City of the Wolves se pudieron escuchar las voces de Rock Howard, Andy Bogard, Mai Shiranui, B. Jenet, Joe Higashi, Billy Kane, Marco Rodrigues, Alice Nakata, Gato, Tizoc, Kain R. Heinlein y Terry Bogard. Sin embargo, SNK con el tráiler que anunció que el lanzamiento de Fatal Fury: City of the Wolves será a inicios del 2025, solo reveló a los primeros cinco personajes del juego. Entre estos se encuentra Preecha, luchadora que debutará en Fatal Fury: City of the Wolves.

Personajes de Fatal Fury: City of the Wolves confirmados hasta el momento:

Rock Howard

Terry Bogart

Hotaru Futaba

Tizoc

Preecha

Marco Rodrigues

B. Jenet

Vox Reaper

Kevin Rian

Billy Kane

¿Cuándo sale Fatal Fury: City of the Wolves?

Preecha, es la pupila de Joe Higashi y a diferencia de su maestro ella es una científica.

Sí se preguntan cuándo sale Fatal Fury: City of the Wolves, les contamos que no tendrán que esperar mucho. Ya que, Así que, desde marzo del 2024 SNK confirmó que Fatal Fury: City of the Wolves saldrá a inicios del 2025 para PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox Series S|X y PC vía Steam o EGS.

Fuente: SNK