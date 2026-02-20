Videojuegos

Fatal Fury: City of the Wolves, este es todo el contenido de la colaboración gratuita con Street Fighter 6

Manon de Street Fighter 6 hace un cameo en el nuevo escenario gratuito para Fatal Fury: City of the Wolves.

SNK ha revelado una segunda parte de su colaboración con Street Fighter para esta segunda temporada de Fatal Fury: City of the Wolves. Este anuncio, lo ha realizado la desarrolladora en conjunto con la presentación del tráiler de Nightmare Geese.

¿Cuándo sale y cuál es contenido gratuito de Street Fighter 6 que llegará a Fatal Fury: City of the Wolves?

La colaboración gratuita incluye trajes, un escenario de Street Fighter III y la inclusión de contenido para el modo de un solo jugador de Fatal Fury: City of the Wolves, EOST. Los personajes que recibirán nuevos trajes con la llegada de esta nueva colaboración entre SNK y Capcom son Rock Howard y Preecha, los cuales recibirán atuendos alternativos que los caracterizan como Luke y Juri, respectivamente.

En cuanto al modo de juego individual, se integrará una historia especial dentro de «Episodes of South Town». En este nuevo capítulo, los usuarios enfrentarán enemigos provenientes del modo World Tour de Street Fighter 6, incluyendo a los adversarios con cajas en la cabeza, Carlos Miyamoto de la serie Final Fight y otros elementos emblemáticos de este modo de la sexta entrega de SF como el refrigerador de combate.

¿Una versión de terry que puede hacer el Shun Goku Satsu?

Fatal Fury: City of the Wolves, este es todo el contenido de la colaboración gratuita con Street Fighter 6

Una de las novedades más interesantes de esta colaboración es la introducción de una variante de Terry Bogard llamada Kage Wolf. Según la historia del evento, esta versión es producto de la influencia del personaje JP de Street Fighter 6. Aunque Kage Wolf posee movimientos distintivos, como el Shun Goku Satsu o Raging Demon de Akuma. No obstante, por el momento, SNK ha aclarado que este personaje se trata de un jefe no jugable, así como lo fue Nightmare Geese durante la primera temporada de Fatal Fury: City of the Wolves.

Fatal Fury: City of the Wolves, este es todo el contenido de la colaboración gratuita con Street Fighter 6

Finalmente, se añadirá un escenario inspirado en Metro City, locación donde se desarrolla el modo World Tour de Street Fighter 6, con la apariencia de uno de los lugares emblemáticos de SF III. Esta colaboración profundiza la relación entre ambas desarrolladoras y refuerza el deseo de los fanáticos de los juegos de pelea por ver una tercera entrega del juego Capcom Vs. SNK.

Fatal Fury: City of the Wolves, este es todo el contenido de la colaboración gratuita con Street Fighter 6

Todo el contenido de esta colaboración entre Fatal Fury: City of the Wolves y Street Fighter será totalmente gratuita y su llegada al juego está programado para el próximo jueves 26 de febrero, coincidiendo con el lanzamiento de Nightmare Geese.

