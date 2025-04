Fatal Fury: City of the Wolves, estos son los cambios del parche o actualización 1.13 y SNK anuncia cambios en varios modos del juego

Apenas hace un par de días, SNK reveló que el torneo de Fatal Fury: City of the Wolves que se llevará a cabo bajo el marco del SNK World Championship 2025 tendrá una bolsa de premios de dos millones quinientos mil dólares. Adicionalmente, algunos jugadores que han estado abusando de algunos bugs del juego generaron ruido suficiente para que la desarrolladora tomará cartas en el asunto. Así que hoy, un día después del lanzamiento oficial del juego, la desarrolladora japonesa ha revelado que sus planes con Fatal Fury: City of the Wolves van más allá del mercadeo y las noticias rimbombantes. Ya que, ha lanzado un parche o actualización que arregla algunos de los bugs señalados p or la comunidad y también ha hehco anuncios sobre algunas de las mejoras de calidad de vida que llegarán durante el 2025 al su más reciente juego de pelea.

¿Cuáles son los cambios de calidad de vida que llegarán a Fatal Fury: City of the Wolves?

SNK ha confirmado que el modo Episodios de South Town recibirá mejoras de calidad de vida alrededor de junio o julio. Estas permitirán a los jugadores repasar los textos de la historia y las ilustraciones después de completar la historia. También se habilitará la obtención de experiencia de personaje en otros modos de juego, aplicándose incluso de forma retroactiva en la misma ventana de tiempo. Adicionalmente, la desarrolladora japonesa implementará una revisión más profunda en el modo de partidas clasificatorias (Ranked Match), con una primera fase de reinicio de rangos prevista entre agosto y octubre. Esta actualización introducirá rangos individuales para cada personaje y añadirá un nuevo rango superior para aquellos que busquen alcanzar la cima competitiva. Este reinicio de rangos de la Fase 1 también implementará un nuevo sistema de puntos de clasificación para los jugadores de élite y otorgará títulos especiales a los 100 mejores clasificados.

Notas del Parche o actualización versión 1.13 de Fatal Fury: City of the Wolves

Corrección de Errores: Se resolvieron varios problemas menores.

Terry Bogard (Traje DLC) Burning Wave (Estilo Arcade) las propiedades del movimiento ahora coincidirán con la versión del traje predeterminado. Cosmic Strike Geyser: se resolvió un problema por el cual, bajo ciertas condiciones, activar este movimiento no consumía la barra de poder.



Marco Rodrigues Ataque de Combinación : ya no se puede cancelar en Patada Fuerte Lejana (Feint) desde un Ataque de Combinación.



Salvatore Ganacci Paso Mágico (Estilo Arcade) : se retrasó el momento en el que es posible cancelar. Juego Sucio : se resolvió un problema por el cual, bajo ciertas condiciones, el oponente aún podía moverse (a pesar de la activación exitosa).



Más contenido de Fatal Fury: City of the Wolves en GamerFocus

Fuente: SNK