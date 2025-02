Fatal Fury: City of the Wolves, estos son los cinco personajes del pase de temporada 1

Durante la ceremonia de los EVO Awards 2025, SNK reveló varios anuncios sobre Fatal Fury: City of the Wolves, la nueva entrega de la primera franquicia de juegos de pelea de SNK desde hace más de 20 años.

¿Cuáles son los personajes que conformarán el primer pase de temporada de Fatal Fury: City of the Wolves?

El nuevo tráiler de Fatal Fury: City of the Wolves ha confirmado que Ken, Chun-Li, Andy Bogard, Joe Higashi y Mr. Big —de la franquicia Art of Fighting— son los cinco personajes que conforman el pase de temporada. Cabe resaltar que el pase de temporada de Fatal Fury: City of the Wolves viene incluido con la versión del juego que actualmente se encuentra en las tiendas digitales.

Adicionalmente, SNK reveló que el traje clásico de Terry Bogard estará disponible de manera gratuita como incentivo para todos aquellos que compren Fatal Fury: City of the Wolves de manera digital antes del 23 de abril. Mientras tanto, las ediciones físicas de día uno del juego tendrán un código para canjear y acceder al traje.

¿Cuándo inicia la beta abierta de Fatal Fury: City of the Wolves?

La beta abierta de Fatal Fury: City of the Wolves estará disponible a partir del jueves 20 de febrero a las 3:00 p.m. (Colombia) 2:00 p.m. (México) y podremos jugar en ella hasta el martes 25 de febrero de 2025 a la misma hora. Podremos jugar desde cualquiera de las plataformas para las que saldrá el juego, eso quiere decir que estará disponible en PS4, PS5, Xbox Series X|S y para PC mediante Steam.

¿Cuáles son los personajes disponibles en la beta abierta de Fatal Fury: City of the Wolves?

La beta de Fatal Fury: City of the Wolves nos permitirá jugar partidas en línea (casuales, clasificatorias y en salas privadas) y otros modos ‘offline’ como el entrenamiento con ocho personajes diferentes, los cuales son los siguientes:

B. Jenet

Terry Bogard

Voz Reaper

Preecha

Mai Shiuranui

Hotaru Futaba

Rock Howard

Kain R. Heinlein

Fuente: SNK