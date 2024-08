Fatal Fury: City of the Wolves, estos son los movimientos de pelea de Tizoc

Hace cuatro días SNK compartió el tráiler de Hotaru Futaba en Fatal Fury: City of the Wolves. Ahora, SNK aumenta el ritmo en las revelaciones con un nuevo tráiler del nuevo Fatal Fury. En esta ocasión, el turno para mostrar sus movimientos de pelea es para Tizoc o Griffon Mask, como se le conoce a este personaje en su localización para Japón.

El tráiler que muestra a detalle los movimientos de pelea de Tizoc (Griffon Mask) en japonés, lo pueden ver en el siguiente enlace.



De los últimos personajes en ser presentados con sus movimientos de pelea en Fatal Fury: City of the Wolves, Tizoc es el que —al parecer— cuenta con menos novedades. Eso no significa que no se vea beneficiado del nuevo systema de combate. Sin embargo, sus continuaciones o cancelaciones de movimientos no parecen ser tan llamativas como las de otros miembros del grupo de personajes seleccionables de Fatal Fury: City of the Wolves.

SNK ha compartido una breve descripción de la historia de Tizoc (Griffon Mask) en Fatal Fury: City of the Wolves:

Tizoc (Griffon Mask) es un símbolo invencible de la justicia que regresa triunfante al cuadrilátero. A pesar de haber colgado las botas durante un tiempo, los gritos de alegría de los niños de su esquina le animan y le traen de vuelta a casa. Con la promesa de levantar el ánimo de un joven aficionado en particular, se ata los cordones y vuelve a poner sus miras en el círculo cuadrado. Para el poderoso Tizoc, una cosa es segura: este combate será aún más furioso que el anterior.

¿Cuáles son los personajes jugables que tendrá Fatal Fury: City of the Wolves?

Ahora que vimos cómo pelea Billy Kane en Fatal Fury: City of the Wolves repasemos cuáles son los personajes que ha presentado SNK.

En el primer tráiler de City of the Wolves se pudieron escuchar las voces de Rock Howard, Andy Bogard, Mai Shiranui, B. Jenet, Joe Higashi, Billy Kane, Marco Rodrigues, Alice Nakata, Gato, Tizoc, Kain R. Heinlein y Terry Bogard. Sin embargo, SNK con el tráiler que anunció que el lanzamiento de Fatal Fury: City of the Wolves será a inicios del 2025, solo reveló a los primeros cinco personajes del juego. Entre estos se encuentra Preecha, luchadora que debutará en Fatal Fury: City of the Wolves.

Personajes de Fatal Fury: City of the Wolves confirmados hasta el momento:

¿Cuándo sale Fatal Fury: City of the Wolves?

Preecha, personaje que podría protagonizar el siguiente tráiler de personaje de Fatal Fury: City of the Wolves, es la pupila de Joe Higashi y a diferencia de su maestro ella es una científica.

Sí se preguntan cuándo sale Fatal Fury: City of the Wolves, les contamos que no tendrán que esperar mucho. Ya que, Así que, desde marzo del 2024 SNK confirmó que Fatal Fury: City of the Wolves saldrá a inicios del 2025 para PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox Series S|X y PC vía Steam o EGS.

