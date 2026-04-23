Fatal Fury: City of the Wolves: estos todos los anuncios del evento de aniversario

SNK ha revelado los detalles de la masiva actualización Ver. 2.0 para Fatal Fury: City of the Wolves durante su transmisión especial que celebró el primer aniversario. La noticia principal —como ya todos sabemos— es la incorporación de Wolfgang Krauser al elenco de luchadores el próximo 24 de abril. La actualización trae consigo cambios, un nuevo modo, el regreso de las victorias sacando al oponente del escenario y más.

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¿Cuáles son las novedades que llegarán a Fatal Fury: City of the Wolves con la actualización del primer aniversario?

Este parche introduce «Wolves’ Destiny«, este es un nuevo modo historia que sigue los sucesos después Fatal Fury: City of the Wolves del final del modo arcade. Adicionalmente, uno de los anuncios curiosos de la transmisión fue el regreso de los Ring Out Battles provenientes de la saga Real Bout. Al igual que las batallas de dos líneas, con la actualización del 24 de abril estará disponible un nuevo escenario con esta opción de reglas especiales para los combates.

Los usuarios de Smart Style ahora podrán ejecutar versiones fuertes de sus ataques especiales, a partir de la actualización que llegará junto Krauser. Además, se implementarán ajustes en el equilibrio, incluyendo cambios potenciales en la ganancia de medidor mediante Rev Arts y la recuperación de vida al realizar un Just Defend, algo que pudimos evidenciar en la versión de prueba de Fatal Fury: City of the Wolves a la que tuvimos acceso para nuestras primeras impresiones de Wolfgang Krauser.

Entre las mejoras de calidad de vida que llegarán a Fatal Fury: City of the Wolves el viernes, destaca el cambio a los menús del juego. Se ha añadido la función «Fighter’s Hub», un espacio que centraliza todos los ajustes de las partidas en línea y lo mismo para los modos de un solo jugador. En cuanto al contenido cosmético, Kain recibirá un nuevo atuendo para conmemorar el lanzamiento de «Wolves’ Destiny», modo que contará con 15.000 palabras de diálogo y 150 ilustraciones. Finalmente, SNK introducirá una versión estándar de y ofrecerá un descuento del 40% por tiempo limitado en la Legendary Edition, que incluye ambos pases de temporada.

Fuente: SNK