Fatal Fury: City of the Wolves, filtración confirma algunos de los personajes de la cuarta temporada

La tercera temporada de Fatal Fury: City of the Wolves continua este mes con la llegada de Kim Kaphwan. sin embargo, Una reciente filtración mediante datamining en Fatal Fury: City of the Wolves ha revelado algunos de los personajes que podrían llegar al juego en la cuarta temporada. La información sobre esta filtración se compartió en un hilo de Reddit. En la información sacada de los datos del juego se detallan líneas de diálogo que harían referencia atres personajes especificos. Cabe destacar que esto se clasifica como un rumor, ya que el hallazgo de archivos no siempre garantiza su inclusión definitiva en el título, por lo que se recomienda tomar la información con cautela.

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¿Cuáles son los personajes que llegarán en la cuarta temporada a Fatal Fury: City of the Wolves?

De acuerdo con los diálogos filtrados, los cuales se centran principalmente en las frases de victoria del personaje Rick Strowd, se han destacado tres luchadores que podrían sumarse al grupo de peleadores de Fatal Fury: City of the Wolves en la cuarta temporada. El primer personaje en ser visto por los mineros de datos es Li Xiangfei. Esta luchadora debutó en Real Bout Fatal Fury 2 y posteriormente apareció en varios juegos de The King of Fighters. Su presencia es respaldada por dos frases de victoria de Rick Strowd. Una que hace clara referencia a ella y otra que la menciona directamente por su nombre al hablar de comida china y un restaurante.

El segundo personaje nombrado por el usuario en Reddit es Panni. Ella es originaria de la película Fatal Fury: The Motion Picture y nunca antes ha sido jugable. Panni destaca por utilizar técnicas basadas en agua en su estilo de combate. En este caso, las líneas de Rick Strowd mencionan el uso del agua y los resbalones en combate. Dado que Panni es la única en toda la franquicia con historial en el manejo de este elemento y que su líder Laocorn ya fue confirmado se incrementa la evidencia sobre su posible integración.