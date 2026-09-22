Videojuegos

Fatal Fury: City of the Wolves, filtración confirma algunos de los personajes de la cuarta temporada

Una filtración hecha por mineros de datos podría haber confirmado a los primeros tres personajes que llegarán en el 2027 a Fatal Fury: City of the Wolves.

Cesar Salcedo
Por
Cesar Salcedo
Lectura de 3 min

La tercera temporada de Fatal Fury: City of the Wolves continua este mes con la llegada de Kim Kaphwan. sin embargo, Una reciente filtración mediante datamining en Fatal Fury: City of the Wolves ha revelado algunos de los personajes que podrían llegar al juego en la cuarta temporada. La información sobre esta filtración se compartió en un hilo de Reddit. En la información sacada de los datos del juego se detallan líneas de diálogo que harían referencia atres personajes especificos. Cabe destacar que esto se clasifica como un rumor, ya que el hallazgo de archivos no siempre garantiza su inclusión definitiva en el título, por lo que se recomienda tomar la información con cautela.

¿Cuáles son los personajes que llegarán en la cuarta temporada a Fatal Fury: City of the Wolves?

De acuerdo con los diálogos filtrados, los cuales se centran principalmente en las frases de victoria del personaje Rick Strowd, se han destacado tres luchadores que podrían sumarse al grupo de peleadores de Fatal Fury: City of the Wolves en la cuarta temporada. El primer personaje en ser visto por los mineros de datos es Li Xiangfei. Esta luchadora debutó en Real Bout Fatal Fury 2 y posteriormente apareció en varios juegos de The King of Fighters. Su presencia es respaldada por dos frases de victoria de Rick Strowd. Una que hace clara referencia a ella y otra que la menciona directamente por su nombre al hablar de comida china y un restaurante.

- Publicidad -

El segundo personaje nombrado por el usuario en Reddit es Panni. Ella es originaria de la película Fatal Fury: The Motion Picture y nunca antes ha sido jugable. Panni destaca por utilizar técnicas basadas en agua en su estilo de combate. En este caso, las líneas de Rick Strowd mencionan el uso del agua y los resbalones en combate. Dado que Panni es la única en toda la franquicia con historial en el manejo de este elemento y que su líder Laocorn ya fue confirmado se incrementa la evidencia sobre su posible integración.

Finalmente, el tercer personaje mencionado es White, el antagonista principal de Real Bout Special: Dominated Mind. Según la filtración, una de las frases de victoria de Rick hace mención a una «batalla mental». Esto podría vincularse directamente con la habilidad característica de White para lavar cerebros y tomar el control mental de otros personajes. Esto ya le había pasado antes a Billy Kane en Dominated Mind.

🔥

Más noticias de Shin Nihon Kikaku

SNK habla sobre la ausencia de Metal Slug XX en Metal Slug Ultimate Collection y la posibilidad de una edición física
 SNK habla sobre la ausencia de Metal Slug…
Fatal Fury: City of the Wolves, SNK muestra los movimientos de pelea de Kim Kaphwan
 Fatal Fury: City of the Wolves, SNK muestra…
Metal Slug Ultimate Collection, todo lo que sabemos sobre la colección de 10 juegos del Run and Gun de SNK
 Metal Slug Ultimate Collection, todo lo que sabemos…

Más de:
Fatal Fury: City of the Wolves Fatal Fury: City of the Wolves
Más cambios en Xbox: Rare será parte de Activision, Obsidian será parte de Bethesda, cerrarán Ninja Theory y despedirán 268 personas
Revolcón en Bungie: van a revivir Destiny 2 y reinventar Marathon, ¿pero será demasiado tarde?
Guía de consejos y ‘tips’ para principiantes de Silent Hill: Townfall
Guía Silent Hill: Townfall – Soluciones a todos los acertijos
Playdate: reserva la Temporada 3 de juegos, disponible desde el 8 de octubre
Etiquetado:
Compartir este contenido
Artículo anterior Más cambios en Xbox: Rare será parte de Activision, Obsidian será parte de Bethesda, cerrarán Ninja Theory y despedirán 268 personas
No hay comentarios

Lo último

Lufia 1 & 2: The Sinistrals Saga resucita los clásicos RPG de Super Nintendo para plataformas modernas
Videojuegos
Las posibilidades de Pokémon Ruby / Sapphire en Nintendo Switch se intensifican gracias a una publicación oficial
Videojuegos
Explicamos la relación de la película Resident Evil: Noche Cero con los juegos, referencias, lore, continuidad y más
Cine y TV
PlayStation lanzará un control DualSense temático de Lisa, la famosa cantante de K-pop
Videojuegos