Fatal Fury: City of the Wolves, Hokutomaru es el personaje final del juego

La semana pasada SNK presentó al DJ Salvatore Ganacci, el segundo personaje invitado a Fatal Fury: City of the Wolves. Ahora, a tan solo 12 días del inicio del acceso anticipado, SNK ha revelado el tráiler de presentación de Hokutomaru, personaje con el que se cierra la plantilla de luchadores de Fatal Fury: City of the Wolves de cara a su lanzamiento. Sin embargo, según algunas filtraciones de febrero, podría haber algunos anuncios extra antes del lanzamiento.

¿Cómo pelea Hokutomaru en Fatal Fury: City of the Wolves?

Según SNK, Hokutomaru, en la historia de Fatal Fury: City of the Wolves, cambió su hogar en las montañas por la bulliciosa metrópolis de South Town con la ayuda de Terry. A pesar de tener que lidiar con los altibajos de la «vida en la ciudad», el joven luchador Shiranui pasa mucho tiempo preguntándose cómo utilizar sus habilidades para ayudar a los que le rodean. Con el último torneo a la vuelta de la esquina, Hokutomaru decide que es la oportunidad perfecta para ver cómo ha crecido.

En cuanto a los movimientos de pelea de Hokutomaru, el tráiler de Fatal Fury: City of the Wolves revela que continúa teniendo algunas de las técnicas con las que debutó en Garou: Mark of the Wolves. Además, los nuevos movimientos con los que cuenta Hokutomaru se ven claramente inspirados en algunas de las técnicas de Andy Bogard.

¿Cuáles son todos los personajes que Fatal Fury: City of the Wolves?

Primera imagen oficial de la pantalla de selección de selección de personajes de Fatal Fury: City of the Wolves.

La fecha de lanzamiento de Fatal Fury: City of the Wolves está programada para el 24 de abril de 2025. Los jugadores podrán disfrutar el nuevo Fatal Fury en PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Steam y Epic Games Store. El juego se ofrecerá como un paquete de edición especial que incluye el juego base y el pase de temporada 1 por un precio de $182.00 COP.

Lista de personajes de Garou: Mark of the Wolves que regresan en Fatal Fury: City of the Wolves:

Personajes clásicos de Fatal Fury presentes en City of the Wolves:

Personajes que debutan en Fatal Fury: City of the Wolves:

Lista de personajes DLC del pase de temporada 1 de Fatal Fury: City of the Wolves:

Mr. Big – lanzamiento inicios del 2026

Andy Bogard – lanzamiento verano 2025

Ken Masters – lanzamiento verano 2025

– lanzamiento verano 2025 Joe Higashi – lanzamiento final del 2025

Chun Li – lanzamiento invierno 2025

