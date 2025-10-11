Fatal Fury: City of the Wolves, Joe ya está disponible y estas son las notas del nuevo parche o actualziación

Durante el inicio de las finales de Fatal Fury: City of the Wolves en EVO Francia 2025, SNK reveló —sin que nadie lo esperara— que desde hoy a medio día, hora de Colombia, estará disponible Joe Higashi en el juego.

En el nuevo tráiler, se nos ofrece otro adelanto de lo que Joe es capaz de hacer durante el juego. Como era de esperar, sus combos son tan espectaculares como siempre. También se nos recuerda que hay más contenido descargable en camino para Fatal Fury: City of the Wolves. Chun-Li, de Street Fighter, está programada para ser la próxima luchadora descargable.

Después de Chun-Li vendrá Mr. Big, de Art of Fighting. Se ha anunciado que ambos personajes «llegarán pronto». Como recordatorio, aquellos que hayan comprado la versión «Special Edition» de Fatal Fury: City of the Wolves (que es la única forma de conseguir Fatal Fury: City of the Wolves) podrán acceder a Joe Higashi (y al resto de personajes DLC) sin coste adicional.

Cambios y notas del parche que llega junto a Joe Higashi a Fatal Fury: City of the Wolves

El 11 de octubre de 2025 marca el lanzamiento de la actualización Ver.1.4.0 para City of the Wolves, un parche —no tan enfocado en cambios de balance— que introduce la Fase 1 de las Partidas Clasificatorias y expande la lista de luchadores con la llegada del segundo luchador del pase de temporada.

Fase 1 de Partidas Clasificatorias y actualización de tablas

Con la Ver.1.4.0, inicia el sistema de puntos de rango, los cuales ahora se calculan de manera específica para cada personaje. Paralelamente, las tablas de clasificación han sido rediseñadas. Ahora cada rango presenta un nombre e ícono distintivo, y se ha simplificado la interfaz para que los datos de la clasificación y la maestría del personaje se muestren en una única pantalla. También se han añadido filtros de visualización para especificar el rango y el personaje.

Ajustes y mejoras para el multijuagdor

Configuración de Batalla: Las preferencias de escenario y música ahora son opciones separadas. En la configuración de escenario, es posible seleccionar múltiples arenas para que el sistema escoja una al azar. La integración con el jukebox del juego ha sido optimizada para permitir el uso de mezclas y listas de reproducción personalizadas.

Pantalla de Resultados: Se ha agregado la opción de seleccionar la información a mostrar en la pantalla posterior a la batalla, incluyendo el porcentaje acumulativo de victorias (Win Rate) y los puntos restantes necesarios para la promoción (Next Rank).

Conectividad y Flujo: Se ha implementado la visualización del tipo de conexión (cableada o inalámbrica) en la interfaz (HUD), la confirmación de oponente y en las salas de juego. Además, se ha añadido una confirmación opcional al encontrar una partida, y se han realizado ajustes de conectividad generales.

Mejoras en Modos de Práctica y Configuración

El modo Entrenamiento (Training) recibe dos nuevos submenús:

Reversals: Permite especificar el movimiento que el maniquí o dummy de entrenamiento ejecutará en el reversal.

Shortcuts: Agrupa las asignaciones de botones que previamente estaban en la configuración general.

Otras adiciones incluyen una opción en el menú de Configuración > Pantalla (Settings > Display) para seleccionar el dispositivo de visualización en sistemas con múltiples monitores. En la Galería (Gallery), se han añadido las versiones internacionales de las aperturas de Fatal Fury de juegos anteriores, las cuales se desbloquean al mismo tiempo que sus equivalentes en japonés. Finalmente, se ha resuelto un problema no relacionado con la batalla en el modo EOST, donde la ventaja de frame al bloquear el Super Dodge Attack no era uniforme para algunos personajes, y se ajustó la configuración de opacidad de fondo de los subtítulos.

Cambios y ajustes a personajes con el nuevo parche de Fatal Fury: City of the Wolves de octubre de 2025

Categoría Ataque Problema Resuelto Cambios generales Proyectiles Resuelto: Los ataques normales producían niveles de aturdimiento (hit stun) propios de un counter hit. El problema ocurría al conectar un normal después de un counter hit de un Projectile. Otros Resuelto: Varios problemas menores. Terry Bogard Ataque evasivo alto Resuelto: No golpeaba a pesar de alcanzar al oponente. Se amplió el área de impacto (hitbox) del ataque hacia abajo para corregir esto. Burning Wave (REV) Resuelto: Salía el movimiento Power Wave (REV) en su lugar. El problema ocurría al ejecutar el movimiento justo antes del sobrecalentamiento (overheating). Marco Rodrigues Kohou (Light) Resuelto: Se podía realizar un wakeup roll (rodar al levantarse) en un counter hit. Cristiano Ronaldo Puño fuerte (C) de lejos Resuelto: El aturdimiento de golpe (hit stun) con Wild Punish era más corto de lo previsto.

Fuente: SNK