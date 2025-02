Fatal Fury: City of the Wolves, Kain R. Heinlein regresa y así pelea luego de 26 años

Durante la gala de los EVO Awards 2025, SNK reveló a todos los personajes DLC que llegarán a Fatal Fury: City of the Wolves. Adicionalmente, la desarrolladora japonesa también reveló que Kain R. Heinlein, el enemigo final de Garou: Mark of the Wolves, regresa como uno de los personajes que estará presente en Fatal Fury: City of the Wolves desde el día de su lanzamiento.

¿Quién es Kain R. Heinlein?

Kain es el hermano de Marie Heinlein y tío de Rock Howard. A diferencia de su hermana, Kain creció en la pobreza y fue testigo de la violencia en las calles desde muy joven. Cansado de esta vida, juró obtener poder y riqueza. A los ocho años, su fuerza llamó la atención de un jefe de la mafia, quien lo adoptó y lo introdujo en el mundo del crimen. Con el tiempo, Kain traicionó a su benefactor y se convirtió en el líder de la organización criminal.

Tras enterarse de la muerte de su hermana y de Geese Howard, Kain decidió tomar el control de Second Southtown y convertirla en una ciudad-estado independiente. Su objetivo era crear una sociedad basada en la violencia y la opresión, donde la gente valorara la vida por encima de todo. Para ello, organizó el torneo «King of Fighters: Maximum Mayhem» con la esperanza de atraer a Rock Howard y convencerlo de unirse a su causa.

El destino de Kain después del torneo es incierto, ya que diferentes finales muestran distintos resultados. Sin embargo, en su final propio, se le ve tomando el control total de Second Southtown junto a Grant, eliminando a los últimos jefes criminales que quedaban.

¿Cuáles son todos los personajes que Fatal Fury: City of the Wolves?

La fecha de lanzamiento de Fatal Fury: City of the Wolves está programada para el 24 de abril de 2025. Los jugadores podrán disfrutar el nuevo Fatal Fury en PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Steam y Epic Games Store. El juego se ofrecerá como un paquete de edición especial que incluye el juego base y el pase de temporada 1 por un precio de $244.00 COP.

Lista de personajes de Garou: Mark of the Wolves que regresan en Fatal Fury: City of the Wolves:

Personajes clásicos de Fatal Fury presentes en City of the Wolves:

Personajes que debutan en Fatal Fury: City of the Wolves:

Lista de personajes DLC del pase de temporada 1 de Fatal Fury: City of the Wolves:

Andy Bogard – lanzamiento verano 2025

Ken Masters – lanzamiento verano 2025

– lanzamiento verano 2025 Joe Higashi – lanzamiento final del 2025

Chun Li – lanzamiento invierno 2025

– lanzamiento invierno 2025 Mr. Big – lanzamiento inicios del 20226

