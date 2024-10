Fatal Fury: City of the Wolves, Kim Dong Hwan muestra su estilo de pelea

La última vez que tuvimos una noticia de Fatal Fury: City of the Wolves conocimos que Chun Li y Ken de Street Fighter 6 llegarán al juego. Ahora, SNK ha revelado un nuevo tráiler de presentación de personaje para Fatal Fury: City of the Wolves protagonizado por Kim Dong Hwan; uno de los hijos de Kim Kaphwan.

¿Cómo pelea Kim Dong Hwan en Fatal Fury: City of the Wolves?

Los movimientos de pelea que SNK mostró que tendrá Kim Dong Hwan en Fatal Fury: City of the Wolves destacan por sus combinaciones de patadas vertiginosas. En el tráiler, demuestra su agilidad al saltar sobre Rian y conectar una serie de cinco potentes patadas en el aire. Además, su patada aérea con hacha, potenciada por rayos, es un movimiento letal y versátil. Esta técnica le permite ajustar su trayectoria en el aire, dificultando que sus oponentes lo derriben o predigan. Esperemos pronto verlo en una de las versiones de prueba del juego que lleva SNK a los diferentes eventos para conocer más sobre como su estilo de pelea se ajusta al nuevo sistema de combate.

¿Fecha de lanzamiento y personajes de Fatal Fury: City of the Wolves?

Ahora que vimos cómo pelea Billy Kane en Fatal Fury: City of the Wolves repasemos cuáles son los personajes que ha presentado SNK.

La fecha de lanzamiento de Fatal Fury: City of the Wolves está programada para el 24 de abril de 2025. Los jugadores podrán disfrutar el nuevo Fatal Fury en PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Steam y Epic Games Store. El juego se ofrecerá como un paquete de edición especial que incluye el juego base y el pase de temporada 1 por un precio de $244.00 COP.

Personajes de Fatal Fury: City of the Wolves confirmados hasta el momento:

Fuente: SNK