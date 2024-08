Fatal Fury: City of the Wolves, lanzamiento, historia, precio y más

Durante Gamescom Opening Night Live 2024, SNK reveló nueva información sobre Fatal Fury: City of the Wolves. Entre la información compartida por la desarrolladora japonesa destaca la fecha de lanzamiento del juego la cantidad de personajes que tendrá, el precio y los diferentes modos que encontrarán los jugadores en Fatal Fury: City of the Wolves.

Los fanáticos de la franquicia del lobo hambriento tendrán la oportunidad de probar Fatal Fury: City of the Wolves en Gamescom 2024, que se llevará a cabo en Colonia, Alemania, del 21 al 25 de agosto. La demo pública de Fatal Fury: City of the Wolves en el evento, le permitirá a los visitantes experimentar la acción de primera mano durante 20 minutos.

¿Cuál es la fecha de lanzamiento de Fatal Fury: City of the Wolves?

La fecha de lanzamiento de Fatal Fury: City of the Wolves está programada para el 24 de abril de 2025. Los jugadores podrán disfrutar el nuevo Fatal Fury en PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Steam y Epic Games Store. El juego se ofrecerá como un paquete de edición especial que incluye el juego base y el pase de temporada 1 por un precio de $59.99 USD.

Modos de juego de Fatal Fury: City of the Wolves

Al igual que en KOF XV, en Fatal Fury: City of the Wolves los jugadores podrán acceder de manera gratuita a las OST de anteriores entregas.

Fatal Fury: City of the Wolves ofrecerá una variedad de modos para mantener a los jugadores entretenidos. El modo Arcade llevará a los jugadores a través de la historia principal en South Town, mientras que el nuevo modo «Episodes of South Town» ofrecerá una experiencia RPG para un solo jugador.

Además, el juego contará con un robusto conjunto de características en línea, incluyendo rollback netcode, funcionalidad multiplataforma y la capacidad de luchar contra clones de IA generados por aprendizaje automático.

Finalmente, el juego introduce el innovador sistema REV, que agrega nuevas opciones ofensivas y defensivas que nutren las características heredadas de anteriores juegos clásicos de la serie Fatal Fury. El juego también ofrece dos esquemas de control diferentes para adaptarse tanto a los recién llegados como a los veteranos de los juegos de pelea.

¿Cuáles son los personajes jugables que tendrá Fatal Fury: City of the Wolves?

Ahora que vimos cómo pelea Billy Kane en Fatal Fury: City of the Wolves repasemos cuáles son los personajes que ha presentado SNK.

En el primer tráiler de City of the Wolves se pudieron escuchar las voces de Rock Howard, Andy Bogard, Mai Shiranui, B. Jenet, Joe Higashi, Billy Kane, Marco Rodrigues, Alice Nakata, Gato, Tizoc, Kain R. Heinlein y Terry Bogard. Sin embargo, SNK con el tráiler que anunció que el lanzamiento de Fatal Fury: City of the Wolves será a inicios del 2025, solo reveló a los primeros cinco personajes del juego. Entre estos se encuentra Preecha, luchadora que debutará en Fatal Fury: City of the Wolves.

Personajes de Fatal Fury: City of the Wolves confirmados hasta el momento:

Fuente: comunicado de prensa de SNK